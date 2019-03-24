Дельфин привез в Ригу смерть и страдания, но закончил про любовь

Проведя молодость в наркотическом угаре, рэп-исполнитель основательно изменил стиль музыки и ушел глубоко в себя, выпуская композиции, полные любви, душевных страданий и слез. Минуло много лет, и вот Дельфин наконец выглянул за пределы собственной души и привез в Латвию альбом, наполненный войной, смертью, болью и трагедией.

Как обычно, исполнитель сделал ставку на эмоции: заставляющие слезиться глаза стробоскопы, рваные гитарные риффы, яркие вспышки на экране позади сцены и, конечно, сам исполнитель, дергающийся, извивающийся, кричащий, падающий на колени... Ну и песни, посвященные детям, умирающим в войне, придуманной другими людьми, войне, в которой они не хотели участвовать, но их никто не спросил.

Временами эмоции зашкаливали настолько, что Дельфин переставал петь, пропускал строчки, а во время "520" так и вовсе включил фонограмму припева и пошел общаться с вентилятором на краю сцены.

Между тем, в паузах между песнями зал требовал "Я люблю людей" и "Весну".

Трек-лист певец подобрал мрачнее некуда - к примеру, песня "Сажа" с альбома "Андрей" превратилась в страшную сказку о конце света, а дым и красный свет прекрасно дополняли атмосферу трагедии и безысходности.

Зрители же продолжали требовать "Весну". Исполнитель, в свою очередь, продолжал кричать о смерти.

Отыграв чуть больше часа, Дельфин, похоже, решил все-таки внять зову зала: небольшая беседа с гитаристом и ударником, и к радости всех присутствующих звучит "Весна". Стоит отметить, что после всего, что было до этого, звучит она как-то нелепо, безэмоционально, слишком попсово, неуместно.