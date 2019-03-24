СМИ: в Венесуэле приземлились два самолета Минобороны РФ

В аэропорту столицы Венесуэлы Каракаса в субботу приземлились самолеты Министерства обороны России ИЛ-62М и АН-124, являющиеся одними из самых больших транспортных самолетов в мире, сообщает Радио свобода в Европе/Радио Свобода (RFE/RL).
В интернете распространяются фотографии и видео, на которых видны самолеты, а также группа мужчин рядом с ними.
Венесуэльский новостной портал Noticiera Digital сообщил, что в Венесуэлу прибыли около 100 российских военных или наемников, а также генерал российской армии Василий Тонкошкуров.
Портал Webinifomil сообщает, что российские самолеты прибыли в Венесуэлу из Сирии, пролетев через Дакар.
RFE/RL указывает, что посадку российких военных самолетов в Каракасе комментировали венесуэльские блогеры, однако другие источники об этом не сообщали.
Информации не поступало и от Министерства обороны России.
За последние месяцы ИЛ-62М и АН-124 уже приземлялись в Венесуэле, но неизвестно, что они перевозили.
В январе агентство Reuters сообщило, что российские военные наемники прибыли в Венесуэлу, чтобы охранять президента Николаса Мадуро.
Агентство сообщило, что наемники связаны с частной российской военной компанией "Вагнер". В ее составе - бывшие солдаты, принимавшие участие в секретных миссиях на Украине и в Сирии.
Однако доверие к источникам Reuters было поставлено под сомнение, и присутствие российских военных в Венесуэле подтверждено не было.