СМИ: в Венесуэле приземлились два самолета Минобороны РФ

В интернете распространяются фотографии и видео, на которых видны самолеты, а также группа мужчин рядом с ними.

Венесуэльский новостной портал Noticiera Digital сообщил, что в Венесуэлу прибыли около 100 российских военных или наемников, а также генерал российской армии Василий Тонкошкуров.

Портал Webinifomil сообщает, что российские самолеты прибыли в Венесуэлу из Сирии, пролетев через Дакар.

RFE/RL указывает, что посадку российких военных самолетов в Каракасе комментировали венесуэльские блогеры, однако другие источники об этом не сообщали.

Информации не поступало и от Министерства обороны России.

За последние месяцы ИЛ-62М и АН-124 уже приземлялись в Венесуэле, но неизвестно, что они перевозили.

В январе агентство Reuters сообщило, что российские военные наемники прибыли в Венесуэлу, чтобы охранять президента Николаса Мадуро.

Агентство сообщило, что наемники связаны с частной российской военной компанией "Вагнер". В ее составе - бывшие солдаты, принимавшие участие в секретных миссиях на Украине и в Сирии.