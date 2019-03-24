Нападение на деревню в Мали: убиты минимум 134 человека

В 2012 году северную часть Мали под свой контроль захватили связанные с международной террористической группировкой Al Qaeda исламские боевики. Несмотря на то, что в 2013 году силы исламистов были разгромлены, в пустанных округах на севере Мали исламские экстремисты продолжают нападать как на гражданских лиц, так и на силы безопасности.