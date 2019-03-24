Вс, 24.03.2019
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Нападение на деревню в Мали: убиты минимум 134 человека

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Вертолет над пустыней в Мали

ФОТО: AFP / Scanpix

Во время нападения на деревню в регионе Мопти в Мали в субботу были убиты минимум 134 человека, сообщает DPA со ссылкой на информацию ООН.

В публичном сообщении генсека ООН Антониу Гутерреша сказано, что среди погибших есть женщины и дети.

Еще примерно 55 человек в результате нападения получили ранения.

Личности нападавших неизвестны.

Гутерреш призвал власти Мали удвоить свои усилия по возобновлению мира и стабильности.

В 2012 году северную часть Мали под свой контроль захватили связанные с международной террористической группировкой Al Qaeda исламские боевики. Несмотря на то, что в 2013 году силы исламистов были разгромлены, в пустанных округах на севере Мали исламские экстремисты продолжают нападать как на гражданских лиц, так и на силы безопасности.

С 2015 года нападения исламистов происходят в центральной части и на юге страны.

В 2013 году в Мали прибыли миротворческие силы ООН.

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