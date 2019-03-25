СМИ: Неудачные переговоры с Трампом ускорят поездку Ким Чен Ына к Путину

Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию может состояться в конце мая. Об этом сообщает korrespondent.ru в понедельник, 25 марта со ссылкой на газету Известия, которая обнраордовала мнения экспертов.

Собеседники издания считают визит Ким Чен Ына в Россию логичным продолжением политического диалога, который Москва и Пхеньян поддерживали на протяжении всего года.

Одним из вероятных сроков приезда лидера КНДР эксперты называют конец мая.

Источники в российских дипломатических кругах отмечают, что визит главы Северной Кореи никогда не снимался с повестки дня, но избегают обозначения каких-либо временных рамок.

На прошлой неделе в Москве находился один из помощников лидера КНДР Ким Чхан Сон, который является фактическим главой администрации Ким Чен Ына и отвечает за подготовку логистики перед зарубежным поездками лидера своей страны.

Как мы уже сообщали, саммит между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном в феврале был окончен досрочно без подписания анонсированного соглашения, а совместный обед отменен.

Сам Трамп пояснил, что Ким Чен Ын хотел снятия всех санкций в обмен на демонтаж ядерного объекта в Йонбене, однако он отказался. Трамп добавил, что соглашение было готово к подписанию, но стороны решили отказаться от него.

По словам президента США, Ким Чен Ын пообещал не проводить ядерных и ракетных испытаний.

В то же время, о проведении следующего саммита лидеры двух стран не договаривались.