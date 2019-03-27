В Риге выступит балет Bejart Ballet Lausanne

Творчество Мориса Бежара изменило традиционное представление о балетном искусстве. Он никогда не обращался к созданию классического балета в чистом виде. Использовал классические движения "трансформировал и деформировал".

Béjart Ballet Lausanne – редчайший пример уникального симбиоза творца, репертуара и исполнителей, который существует уже более четверти века.

Новаторским проектом Бежара и его балета стали синтетические спектакли, в которых слились воедино танец, пение и пантомима. Реализация этого проекта потребовала расширения размеров площадок для выступления. Бежар первым из хореографов использовал для балетных спектаклей огромные площади спортивной арены. Во время действия спектакля на гигантской площадке располагались оркестр и хор. Сцены могли быть разыграны на любом участке арены или сразу на нескольких участках одновременно.

Первое отделение вечера – балет t 'M et variations…, созданный Гил Романом через десять лет после кончины Бежара.

Авторами саундтрека стали Nick Cave (Ник Кейв) и Warren Ellis (Уоррен Эллис).

В балете движения становятся словами, обращенными к Морису в виде личного дневника. Все действо представляет собой серию вариаций на тему любви и внутренней потребности в танце, выраженной увлекательной хореографией, праздником, полным красок и веселья.

Второе отделение представит постановку "Бежар чествует Мориса" (Béjart fête Maurice) — серию па-де-де, переплетенную с выдержками из нескольких балетов Бежара. Легкая рапсодия, балет-праздник говорит об эпохе, о Морисе Бежаре — художнике, который мечтал о большом, думал широко и не боялся охватить слишком много. Гил Роман соединил части в праздничное представление, легкую встречу, чтобы восхвалить человечность Бежара, балет исполняется под музыку Бетховена, Веберна, Штрауса, Россини, а также музыку народов мира и других выдающихся авторов.

Для всех любителей балета предоставляется уникальная возможность посетить и увидеть своими глазами сразу две знаменитые на весь мир постановки за один вечер.