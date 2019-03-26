Вт, 26.03.2019
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Мел Би из Spice Girls призналась в интимной связи с другой участницей группы

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Джери Холлиуэлл и Мелани Браун

ФОТО: https://www.instagram.com/officialmelb/therealgerihalliwell/

Участница коллектива Spice Girls Мелани Браун (Мел Би или Scary Spice) сделала откровенное заявление на британском телешоу у Пирса Моргана. Она рассказала, что у нее был секс с другой участницей группы. Правда певица подчеркнула, что это было лишь однажды. Об этом пишет издание Mirror. 

Оказалось, что этой участницей была Джери Холлиуэлл (Sexy Spice).

43-летняя Мелани утверждает, что это была страстная ночь, а потом они смеялись по этому поводу. 

"Мы были лучшими друзьями, и это просто случилось. Она меня, конечно, возненавидит, она ведь сейчас такая шикарная в своём загородном доме с мужем, но это факт. Мы просто тогда посмеялись над этим", - сказала Мел Би.

Телеведущий Пирс был шокирован таким признанием. 

"Это бомба! Вы никогда не говорили ничего такого!", - воскликнул он. 

Еще одна участница группы (Мелани Си, она же Sporty Spice), которая также присутствовала на шоу, уже заявила, что ни о чем не догадывалась.

Мелани Браун подчеркнула, что скорее всего Джери и ее муж захотят ее убить, после таких подробностей. 

Джери Холлиуэлл сейчас замужем за гонщиком "Формулы-1" Кристианом Хорнером. Известно, что у певицы двое детей.

Ранее Мел Би заявила о воссоединении Spice Girls.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Hope you had a great weekend. It goes so quickly! X

Публикация от geri 💫✨ (@therealgerihalliwell)

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