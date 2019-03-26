Мел Би из Spice Girls призналась в интимной связи с другой участницей группы

Оказалось, что этой участницей была Джери Холлиуэлл (Sexy Spice).
43-летняя Мелани утверждает, что это была страстная ночь, а потом они смеялись по этому поводу.
"Мы были лучшими друзьями, и это просто случилось. Она меня, конечно, возненавидит, она ведь сейчас такая шикарная в своём загородном доме с мужем, но это факт. Мы просто тогда посмеялись над этим", - сказала Мел Би.
Телеведущий Пирс был шокирован таким признанием.
"Это бомба! Вы никогда не говорили ничего такого!", - воскликнул он.
Еще одна участница группы (Мелани Си, она же Sporty Spice), которая также присутствовала на шоу, уже заявила, что ни о чем не догадывалась.
Мелани Браун подчеркнула, что скорее всего Джери и ее муж захотят ее убить, после таких подробностей.
Джери Холлиуэлл сейчас замужем за гонщиком "Формулы-1" Кристианом Хорнером. Известно, что у певицы двое детей.