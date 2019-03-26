Вт, 26.03.2019
В 19 лет австралийская модель и легкоатлетка Эми Пейкович готовилась к Олимпийским играм, как вдруг внезапно узнала, что у неё обнаружили опухоль головного мозга... Русский TVNET
  • RUS TVNET
  • Звезды
  • Вдова Караченцова срочно доставлена в больницу

Вдова Караченцова срочно доставлена в больницу

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Николай Караченцов с женой

ФОТО: ITAR-TASS / Scanpix

Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина была экстренно госпитализирована. Об этом сообщает Gazeta.ru.

Известно, что Поргина упала на даче и сломала левую руку. Хирурги провели операцию на руке, как оказалось, перелом был сложный.

Сообщается, что выпишут Поргину 27 марта, а гипс придется носить еще месяц.

"Была в Петербурге на вручении премии "Фигаро". Приехала и сломала руку, готовилась к операции, сейчас в больнице лежу. Упала на даче и сломала руку в нескольких местах. Там осколочки отскочили, поэтому пришлось делать операцию», -  пояснила вдова Караченцова.

Она также рассказала, что ей поступило предложение написать мемуары, но пока ей больно работать над рукописью.

Легендарный советский и российский актер Николай Караченцов умер 26 октября 2018 года за день до своего дня рождения. Ему было 73 года.

Ранее Юрий Николаев был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ