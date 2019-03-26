Вдова Караченцова срочно доставлена в больницу

Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина была экстренно госпитализирована. Об этом сообщает Gazeta.ru.
Известно, что Поргина упала на даче и сломала левую руку. Хирурги провели операцию на руке, как оказалось, перелом был сложный.
Сообщается, что выпишут Поргину 27 марта, а гипс придется носить еще месяц.
"Была в Петербурге на вручении премии "Фигаро". Приехала и сломала руку, готовилась к операции, сейчас в больнице лежу. Упала на даче и сломала руку в нескольких местах. Там осколочки отскочили, поэтому пришлось делать операцию», - пояснила вдова Караченцова.
Она также рассказала, что ей поступило предложение написать мемуары, но пока ей больно работать над рукописью.
Легендарный советский и российский актер Николай Караченцов умер 26 октября 2018 года за день до своего дня рождения. Ему было 73 года.