Вдова Караченцова срочно доставлена в больницу

Известно, что Поргина упала на даче и сломала левую руку. Хирурги провели операцию на руке, как оказалось, перелом был сложный.

Сообщается, что выпишут Поргину 27 марта, а гипс придется носить еще месяц.

"Была в Петербурге на вручении премии "Фигаро". Приехала и сломала руку, готовилась к операции, сейчас в больнице лежу. Упала на даче и сломала руку в нескольких местах. Там осколочки отскочили, поэтому пришлось делать операцию», - пояснила вдова Караченцова.

Она также рассказала, что ей поступило предложение написать мемуары, но пока ей больно работать над рукописью.

Легендарный советский и российский актер Николай Караченцов умер 26 октября 2018 года за день до своего дня рождения. Ему было 73 года.