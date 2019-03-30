Напоминание! 31 марта Латвия переходит на летнее время

Поскольку дискуссии стран ЕС о переходе на летнее и зимнее время продолжаются, пока действует прежний порядок, согласно которому Латвия и многие другие страны мира 31 марта перейдут на летнее время, сообщили в Министерстве экономики.
Стрелки часов нужно будет перевести на час вперед в ночь с субботы на воскресенье, 31 марта, в 3 часа ночи.
Обратно на зимнее время Латвия перейдет 27 октября.
В прошлом году в ходе проведенного Еврокомиссией опроса большинство жителей стран ЕС высказалось против перевода часов.
Еврокомиссия предложила отменить перевод часов на всей территории ЕС с 2019 года, но некоторым странам потребовалось дополнительное время для обсуждения этой инициативы со своими жителями.
Отметим, что буквально на днях Европарламент поддержал идею покончить с переводом часов в Европе. Теперь решение по этой инициативе должны принимать национальные парламенты.
Поддержанная идея предусматривает, что, начиная с 2021 года, будет прекращен перевод часов в конце марта и конце октября.
Перевод часов в Евросоюзе начался в восьмидесятых годах прошлого века с целью эффективнее использовать дневной свет. Однако исследования показали, что такой перевод часов влияет на здоровье человека.
Кроме того, был проведен опрос граждан Евросоюза, который показал, что абсолютное большинство жителей - более 80% - поддерживают идею отказа от перевода часов.