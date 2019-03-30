Напоминание! 31 марта Латвия переходит на летнее время

Стрелки часов нужно будет перевести на час вперед в ночь с субботы на воскресенье, 31 марта, в 3 часа ночи.

В прошлом году в ходе проведенного Еврокомиссией опроса большинство жителей стран ЕС высказалось против перевода часов.

Еврокомиссия предложила отменить перевод часов на всей территории ЕС с 2019 года, но некоторым странам потребовалось дополнительное время для обсуждения этой инициативы со своими жителями.

Отметим, что буквально на днях Европарламент поддержал идею покончить с переводом часов в Европе. Теперь решение по этой инициативе должны принимать национальные парламенты.

Поддержанная идея предусматривает, что, начиная с 2021 года, будет прекращен перевод часов в конце марта и конце октября.

Перевод часов в Евросоюзе начался в восьмидесятых годах прошлого века с целью эффективнее использовать дневной свет. Однако исследования показали, что такой перевод часов влияет на здоровье человека.

Кроме того, был проведен опрос граждан Евросоюза, который показал, что абсолютное большинство жителей - более 80% - поддерживают идею отказа от перевода часов.