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Европарламент поддержал идею об отмене перевода часов

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Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

Европарламент поддержал идею покончить с переводом часов в Европе. Теперь решение по этой инициативе должны принимать национальные парламенты. Поддержанная идея предусматривает, что, начиная с 2021 года, будет прекращен перевод часов в конце марта и конце октября.

Как сообщает Bloomberg, на сессии Европарламента депутаты проголосовали, что последний переход на летнее время произойдет через два года - в марте 2021 года. Страны, которые решат остаться в зимнем времени, перейдут на него в октябре 2012 года.

Перевод часов в Евросоюзе начался в восьмидесятых годах прошлого века с целью эффективнее использовать дневной свет. Однако исследования показали, что такой перевод часов влияет на здоровье человека.

Кроме того, был проведен опрос граждан Евросоюза, который показал, что абсолютное большинство жителей - более 80% - поддерживают идею отказа от перевода часов.

Следующий переход на летнее время состоится в конце этой недели - в три часа ночи 31 марта стелки часов нужно будет перевести на час вперед.

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