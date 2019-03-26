Европарламент поддержал идею об отмене перевода часов

Европарламент поддержал идею покончить с переводом часов в Европе. Теперь решение по этой инициативе должны принимать национальные парламенты. Поддержанная идея предусматривает, что, начиная с 2021 года, будет прекращен перевод часов в конце марта и конце октября.
Как сообщает Bloomberg, на сессии Европарламента депутаты проголосовали, что последний переход на летнее время произойдет через два года - в марте 2021 года. Страны, которые решат остаться в зимнем времени, перейдут на него в октябре 2012 года.
Перевод часов в Евросоюзе начался в восьмидесятых годах прошлого века с целью эффективнее использовать дневной свет. Однако исследования показали, что такой перевод часов влияет на здоровье человека.
Кроме того, был проведен опрос граждан Евросоюза, который показал, что абсолютное большинство жителей - более 80% - поддерживают идею отказа от перевода часов.
Следующий переход на летнее время состоится в конце этой недели - в три часа ночи 31 марта стелки часов нужно будет перевести на час вперед.