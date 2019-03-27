"Премия за избиение Шнурова": Артист пожаловался в прокуратуру на продюсера "Ласкового мая"

Накануне продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин предложил выплатить премию тому, кто проучит лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова. Об этот Разин написал на своей странице в Instagram. После чего юрист музыканта обратился в московскую прокуратуру с просьбой проверить данные высказывания в соцсетях. Об этом пишет Lenta.ru.
Андрей Разин также указывал сумму вознаграждения пять миллионов рублей (68,5 тысяч евро).
Он также обещал защитить того, "кто любит Москву и разобьет этому подонку (Шнурову) рожу". Сообщает издание Lenta.ru.
В настоящее время данная публикация удалена.
Адвокат артиста Константин Добрынин попросил провести проверку и принять необходимые меры, чтобы защитить певца. Он подчеркнул, что высказывание Разина может оказаться уголовно наказуемым деянием и склоненять к совершению преступления.
Добрынин направил просьбу и в Следственный комитет, чтобы проверить в связь с возможным призывом Разина к насилию.
Причиной негативного высказывания Андрея Разина стало то, что на шоу "Z+" Шнуров сравнил столицу России с женским половым органом, а Санкт-Петербург - с мужским.
Для канала данный выпуск стал решающим - его закрыли и был выбран другой формат.
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Меня поражает отсутствие реакции со стороны властей города Москвы после эфира на канале “Z+” от 18.03.2019. Сергей Семёнович, неужели в Мэрии нет соответствующих служб (Лужков Ю.М. не разрешил бы ему даже пересадку в московском аэропорту делать, не говоря уже о его посещении Москвы), имеющих достаточные знания и полномочия для объективной правовой оценки подобных деяний? Мне кажется, после тех слов, которые Сергей Шнуров сказал в отношении Москвы и москвичей, каждый порядочный москвич, при первой же встрече, набил бы ему рожу. Пока москвичи терпят такие выходки, Москва никогда в жизни не поднимется, потому что оскорблять так людей и называть так многомиллионный город просто недопустимо. А куда смотрит мэр, куда смотрит сам Владимир Владимирович Путин, который, также, живёт в Москве? Это получается, что наш президент живёт (не буду говорить это слово, как назвал Шнуров). Такое поведение вызывает отвращение к этому человеку. Я считаю, что на это надо отреагировать.