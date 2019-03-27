"Премия за избиение Шнурова": Артист пожаловался в прокуратуру на продюсера "Ласкового мая"

Накануне продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин предложил выплатить премию тому, кто проучит лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова. Об этот Разин написал на своей странице в Instagram. После чего юрист музыканта обратился в московскую прокуратуру с просьбой проверить данные высказывания в соцсетях. Об этом пишет Lenta.ru.