Европарламент запретил пластиковую посуду

Европарламент опубликовал перечень запрещаемых с 2021 года изделий. В этот список попадают: пластиковые столовые приборы (ложки, вилки, ножи и палочки для еды), одноразовые пластиковые тарелки, соломки для напитков, ушные палочки, палочки для крепления воздушных шаров, пищевые контейнеры и ёмкости для жидкостей из пенополистирола, трубочки для коктейлей.