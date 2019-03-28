Европарламент запретил пластиковую посуду

Европарламент 27 марта одобрил поправки в законодательство ЕС, запрещающие производство и продажу на его территории одноразовых изделий из пластика с 2021 года, сообщает Интерфакс.
Европарламент опубликовал перечень запрещаемых с 2021 года изделий. В этот список попадают: пластиковые столовые приборы (ложки, вилки, ножи и палочки для еды), одноразовые пластиковые тарелки, соломки для напитков, ушные палочки, палочки для крепления воздушных шаров, пищевые контейнеры и ёмкости для жидкостей из пенополистирола, трубочки для коктейлей.
Новый закон также содержит требования к странам ЕС ограничить использование пластиковых изделий, не имеющих пока альтернативы.
Ещё одной целью Евросоюз поставил существенное усиление принципа "загрязнитель платит" путём повышения ответственности производителей.
Это касается изделий из табака и рыболовных инструментов. Получается, что за сбор утерянных в морях сетей нужно будет платить производителям, а не рыболовам.
Соответствующие меры государства должны разработать самостоятельно.