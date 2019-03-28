"Я не буду помогать преступнику": Божена об отношении Малашенко к Путину

Светская обозревательница Божена Рынска недавно приняла у себя в гостях на Патриарших прудах журналистку Ксению Собчак, с которой откровенно поговорила о своем трагически ушедшем супруге Игоре Малашенко.
Именно Малашенко основал телекомпанию НТВ и возглавил ее. Он придумал такое название телеканалу, а потом запустил первое вещание в Санкт-Петербурге.
В 1996 году Малашенко принимал активное участие в компании президента РФ Бориса Ельцина. После победы, ему было предложено возглавить администрацию президента, но он отказался.
Божена подчеркнула, что он отказался именно из-за бывшей жены Елены Пивоваровой, которая хотела, чтобы он просто зарабатывал деньги.
"Если бы он пошел [к Ельцину]. Все было бы по-другому. Страна была бы другая. Путина бы не было... Путин - типичный КГБшник, КГБ – это преступная организация. Я не буду помогать преступнику", - рассказала Божена о реакции Малашенко, когда ему показали Путина.
После того, как в 2001 году на НТВ произошел разгром, Малашенко отправился на Украину и возглавил канал RTVI.
В 2012 году он вернулся в Россию и познакомился со светским обозревателем Боженой Рынской. Вскоре они стали жить вместе, а сентябре 2018 года они сыграли шумную свадьбу.
На похоронах Игоря Малашенко было не так много людей.
Ксения Собчак удивилась, что человек, который "десять лет руководил русским телевидением, который фактически правил Россией - оказался никому не нужен, брошен".
Рынска подтвердила, что это было именно так.
"Он был очень не востребован в последнее время. Мы нужны только пока мы медийны и влиятельны. Как люди мы не нужны никому", - объяснила она.
Божена призналась Ксении, что если бы не было бы этой свадьбы, то не было бы тех страшных судов, которые довели Игоря до самоубийства.
В последний год между Малашенко и его бывшей женой Еленой шли суды по разделу имущества.
Рынска рассказала, что всего у Игоря было 16 миллионов долларов. Они ничего не скрывал и не прятал. Он все держал "в белую". Изначально он предложил без судов Елене отдать половину - 8 миллионов, но она не согласилась. Она хотела больше. Тогда начался суд.
"Это был бракораздельный процесс. У него все было "по-белому", все на счетах. Наличных у него не было. Все было вложено в недвижимость...", - рассказала Божена.
Про Владимира Гусинского, с который Малашенко основал телеканал Рынска отзывается крайне негативно.
"Гусинский большая дрянь. Он закрыл его корпоративную карту...
Пока Кремль покупал сериалы у Гусинского 10% прибыли принадлежало Игорю. Игорь эти деньги получал. Потом он начал делать телеканал RTVI на Украине, но Игорь предупредил Гусинского, что они заключают опасное соглашение с Константином Кагаловским. Так и случилось..."
В 2008 году Кагаловский совместно с бывшим российским медиа магнатом Владимиром Гусинским учредили на Украине кабельный телеканал ТВі.
В 2009 году между акционерами возник бизнес-конфликт, причиной которого была названа закупка телеканалом сериалов и фильмов компании Гусинского New Media Distribution Company по завышенной цене.
Гусинский подал на него иск в арбитраж Нью-Йорка, который после двух лет разбирательства обязал Кагаловского выплатить Гусинскому около 36 миллионов долларов.
"Игорь тоже получил небольшую выплату... Потом Украина перестала покупать сериалы, и Кремль перестал покупать сериалы у НТВ.
Надо было жить по средствам, а Игорь жил не по средствам. Очень дорого было содержать недвижимость его семьи в США... Он уже не мог себе позволить тот уровень жизни", - пояснила Божена.
Самоубийство мужа для Рынской стало шоком, ведь первый суд с бывшей женой они выиграли. У супругов были планы.
"Мы жили в Юрмале, и у нас 26 числа должно было быть получение вида на жительство. Потом он написал, что улетел в Лондон заниматься гибралтарскими компаниями...", - вспоминает Божена.
Она признается, что ничего не предвещало трагедии.
"У нас был хороший вечер. Мы играли в "скраббл", мы гуляли с собакой... Мы провели прекраснейших вечер. Для меня было шоком, что он улетел", - говорит Рынска.
Сейчас женщина винит себя, в том, что не полетела сразу за Игорем, так как догадалась, что он отправился в Испанию. Она не хочет жить. Единственное, чего она желает, это родить Малашенко ребенка при помощи ЭКО от суррогатной матери. Данная процедура стоит очень дорого. Так как у Божены сейчас не лучшее финансовое положение, она распродает ненужные вещи - эксклюзивные наряды, уникальные сумки, коллекционные изделия. После смерти Игорь не оставил Божене ничего, согласно завещанию, все состояние Малашенко переходит его бывшей жене и детям.
Напомним, 25 февраля стало известно, что Игорь Малашенко найден повешенным на своей вилле в Испании. Известно, что это было самоубийство.