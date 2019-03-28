"Я не буду помогать преступнику": Божена об отношении Малашенко к Путину

Именно Малашенко основал телекомпанию НТВ и возглавил ее. Он придумал такое название телеканалу, а потом запустил первое вещание в Санкт-Петербурге.

В 1996 году Малашенко принимал активное участие в компании президента РФ Бориса Ельцина. После победы, ему было предложено возглавить администрацию президента, но он отказался.

Божена Рынска с мужем Игорем Малашенко ФОТО: ITAR-TASS/ScanPix

Божена подчеркнула, что он отказался именно из-за бывшей жены Елены Пивоваровой, которая хотела, чтобы он просто зарабатывал деньги.

"Если бы он пошел [к Ельцину]. Все было бы по-другому. Страна была бы другая. Путина бы не было... Путин - типичный КГБшник, КГБ – это преступная организация. Я не буду помогать преступнику", - рассказала Божена о реакции Малашенко, когда ему показали Путина.

После того, как в 2001 году на НТВ произошел разгром, Малашенко отправился на Украину и возглавил канал RTVI.

В 2012 году он вернулся в Россию и познакомился со светским обозревателем Боженой Рынской. Вскоре они стали жить вместе, а сентябре 2018 года они сыграли шумную свадьбу.

На похоронах Игоря Малашенко было не так много людей.

Ксения Собчак удивилась, что человек, который "десять лет руководил русским телевидением, который фактически правил Россией - оказался никому не нужен, брошен".

Рынска подтвердила, что это было именно так.

"Он был очень не востребован в последнее время. Мы нужны только пока мы медийны и влиятельны. Как люди мы не нужны никому", - объяснила она.

Божена призналась Ксении, что если бы не было бы этой свадьбы, то не было бы тех страшных судов, которые довели Игоря до самоубийства.

В последний год между Малашенко и его бывшей женой Еленой шли суды по разделу имущества.

3102839 05/18/2017 Political analyst Igor Malashenko and blogger Bozhena Rynska at a party after the premiere of the Loveless film as part of the 70th Cannes Film Festival. Ekaterina Chesnokova/Sputnik Божена Рынска и Игорь Малашенко ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik

Рынска рассказала, что всего у Игоря было 16 миллионов долларов. Они ничего не скрывал и не прятал. Он все держал "в белую". Изначально он предложил без судов Елене отдать половину - 8 миллионов, но она не согласилась. Она хотела больше. Тогда начался суд.

"Это был бракораздельный процесс. У него все было "по-белому", все на счетах. Наличных у него не было. Все было вложено в недвижимость...", - рассказала Божена.

Про Владимира Гусинского, с который Малашенко основал телеканал Рынска отзывается крайне негативно.

"Гусинский большая дрянь. Он закрыл его корпоративную карту...

Пока Кремль покупал сериалы у Гусинского 10% прибыли принадлежало Игорю. Игорь эти деньги получал. Потом он начал делать телеканал RTVI на Украине, но Игорь предупредил Гусинского, что они заключают опасное соглашение с Константином Кагаловским. Так и случилось..."

В 2008 году Кагаловский совместно с бывшим российским медиа магнатом Владимиром Гусинским учредили на Украине кабельный телеканал ТВі.