В Гватемале грузовик протаранил толпу, есть погибшие

27 марта в Гватемале грузовик въехал в толпу людей. В результате несчастного случая погибли минимум 30 человек и несколько доставлены в больницу, передает Reuters.
Авария произошла вечером 27 марта недалеко от столицы Гватемалы.
Сообщается, что грузовик протаранил толпу людей, собравшихся на дороге вокруг ранее сбитого мужчины.
"Сейчас сотрудники правоохранительных органов насчитали 30 жертв происшествия", — говорится в заявлении местных чиновников.
Мотивы инцидента пока неизвестны, а также нет заявлений относительно характера произошедшего: является ли инцидент терактом, или это несчастный случай.