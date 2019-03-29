Рэп-певица рассказала, что танцевала стриптиз и грабила мужчин

Я всегда была честна. Я — часть хип-хоп культуры, в которой вы можете откровенно рассказать, откуда вы родом и какие неправильные вещи совершали. Есть рэперы, которые прославляют насилие, убийство и грабёж, но я к ним не отношусь, потому что не горжусь своими поступками и чувствую ответственность.