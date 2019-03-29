Рэп-певица рассказала, что танцевала стриптиз и грабила мужчин

Американская хип-хоп певица и обладательница премии "Грэмми" Карди Би (Cardi B) призналась, что раньше работала стриптизершей. Ей часто не хватало денег. Звезда рассказала, что она уединялась с мужчинами в отелях, где "накачивала их наркотиками и грабила". Об этом пишет BBC.
В коротком ролике звезда рассказала, что были времена, когда ей едва хватало денег на существование. Она призналась, что ей это нужно было, чтобы выжить.
Каржи обратилась к подписчикам в Instagram: "Я никогда не говорила, что я идеальна или пришла из идеального мира с образцовым прошлым.
Я всегда была честна. Я — часть хип-хоп культуры, в которой вы можете откровенно рассказать, откуда вы родом и какие неправильные вещи совершали. Есть рэперы, которые прославляют насилие, убийство и грабёж, но я к ним не отношусь, потому что не горжусь своими поступками и чувствую ответственность.
В условиях ограниченных возможностей мне приходилось делать нелёгкий выбор, и теперь я благодарна судьбе за то, что смогла выкарабкаться. Не всем женщинам так повезло. Что бы я ни делала, я делала это ради выживания.
Это моё прошлое, которое я не могу изменить", — написала она.
Ранее клип с участием Карди Би стал интернет-хитом.