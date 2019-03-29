Rammstein выпустили один из самых эпичных клипов в своей истории
28 марта немецкая группа Rammstein презентовала свой новый клип на сингл Deutschland. Видео является одним из самых эпичных в видеографии коллектива. Ролик уже вызвал массу споров и обсуждений.
В частности глава Центрального совета евреев в Германии Шарлотта Кноблох назвала клип "непристойным и омерзительным", а уполномоченный федерального правительства по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн обвинил коллектив в "безвкусной эксплуатации свободы творчества".
Клип демонстрирует путешествие через разные эпохи вплоть до фантастического и далекого будущего.
Начинается он с эпохи легионеров и Римской империи. За 9 минут коллектив нас проносит через все ключевые исторические моменты в истории страны. Не обошлось без намека на тайные братства.
Rammstein не смогли обойти тему Холокоста, фашисткой Германии, ужаса концлагерей и уничтожение культурного наследия.
На протяжении всего видео появляется сильная темнокожая женщина (актриса Руби Коми), которая в некоторых сценах несет отрубленную голову Линдеманна.
Женщина как будто стоит во главе всего. В сценах будущего она представлена в роли архангела.
Сама песня сочетает в себе индустриальные гитары с вкраплениями электроники, иногда тяжелыми и танцевальными элементами.
Интересно, что первые два слова из уст Линдеманна - "du hast", возможно, отсылка к одноименной песне.
В завершении клипа звучит инструментальная версия Die Sonne.
Возможно, этот клип – это своеобразное подведение итогов для группы, у которой в этом году юбилей – 25 лет.
Ранее сообщалось, что в мае Rammstein выпустят свой первый альбом за почти десять лет.
Напомним, Rammstein выступит в Риге на Луцавсале 6 августа. Билеты доступны в сети Biļešu Serviss.