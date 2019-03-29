Rammstein выпустили один из самых эпичных клипов в своей истории

В частности глава Центрального совета евреев в Германии Шарлотта Кноблох назвала клип "непристойным и омерзительным", а уполномоченный федерального правительства по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн обвинил коллектив в "безвкусной эксплуатации свободы творчества".

ФОТО: скриншот видео

Клип демонстрирует путешествие через разные эпохи вплоть до фантастического и далекого будущего.

Начинается он с эпохи легионеров и Римской империи. За 9 минут коллектив нас проносит через все ключевые исторические моменты в истории страны. Не обошлось без намека на тайные братства.

Rammstein не смогли обойти тему Холокоста, фашисткой Германии, ужаса концлагерей и уничтожение культурного наследия.

На протяжении всего видео появляется сильная темнокожая женщина (актриса Руби Коми), которая в некоторых сценах несет отрубленную голову Линдеманна.

Женщина как будто стоит во главе всего. В сценах будущего она представлена в роли архангела.

Rammstein ФОТО: скриншот видео

Сама песня сочетает в себе индустриальные гитары с вкраплениями электроники, иногда тяжелыми и танцевальными элементами.

Интересно, что первые два слова из уст Линдеманна - "du hast", возможно, отсылка к одноименной песне.

В завершении клипа звучит инструментальная версия Die Sonne.

Возможно, этот клип – это своеобразное подведение итогов для группы, у которой в этом году юбилей – 25 лет.

Ранее сообщалось, что в мае Rammstein выпустят свой первый альбом за почти десять лет.