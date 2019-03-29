"Секс в большом городе" получит продолжение

Компания Paramount Television и Anonymous Content приобрели и права на экранизацию еще не выпущенной в тираж книги автора "Секса в большом городе" Кэндис Бушнелл. Об этом пишет издание Deadline.
Известно, что у продолжения будет название "Есть ли еще секс в большом городе?".
Известно, что действие будет происходить в Нью-Йорке, а главными темами так и останутся секс и дружба, изменится лишь возраст героинь — им будет за 50 лет.
По словам президента Paramount TV Николь Клеменс, сериал ранее оказал огромное влияние на зрителей и снять продолжение будет большой честью для компании. Он будет от лица зрелых женщин, которые ведут активную половую жизнь.
"Да! Будет еще больше секса", - подчеркнулаа Клеменс.
В конце 2018 года был опубликован сюжет так и не вышедшей третьей части фильма "Секса в большом городе". Известно, что в начале картины Джон Джеймс Престон по прозвищу Мистер Биг должен был умереть.