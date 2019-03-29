Пт, 29.03.2019
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"Секс в большом городе" получит продолжение

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Сара Джессика Паркер (Кэрри Брэдшоу), Ким Кэтролл (Саманта Джонс), Кристин Дэвис (Шарлотта Йорк) и Синтия Никсон (Миранда Хоббс) - кадр из "Секс в большом городе"

ФОТО: ITAR-TASS/ScanPix

Компания Paramount Television и Anonymous Content приобрели и права на экранизацию еще не выпущенной в тираж книги автора "Секса в большом городе" Кэндис Бушнелл. Об этом пишет издание Deadline.

Известно, что у продолжения будет название "Есть ли еще секс в большом городе?".

Известно, что действие будет происходить в Нью-Йорке, а главными темами так и  останутся секс и дружба, изменится лишь возраст героинь — им будет за 50 лет.

По словам президента Paramount TV Николь Клеменс, сериал ранее оказал огромное влияние на зрителей и снять продолжение будет большой честью для компании. Он будет от лица зрелых женщин, которые ведут активную половую жизнь.

"Да! Будет еще больше секса", - подчеркнулаа Клеменс.

В конце 2018 года был опубликован сюжет так и не вышедшей третьей части фильма "Секса в большом городе". Известно, что в начале картины Джон Джеймс Престон по прозвищу Мистер Биг должен был умереть.

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