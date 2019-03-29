"Секс в большом городе" получит продолжение

Известно, что у продолжения будет название "Есть ли еще секс в большом городе?".

Известно, что действие будет происходить в Нью-Йорке, а главными темами так и останутся секс и дружба, изменится лишь возраст героинь — им будет за 50 лет.

По словам президента Paramount TV Николь Клеменс, сериал ранее оказал огромное влияние на зрителей и снять продолжение будет большой честью для компании. Он будет от лица зрелых женщин, которые ведут активную половую жизнь.

"Да! Будет еще больше секса", - подчеркнулаа Клеменс.