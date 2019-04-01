Бомжи против блогера: кто умнее?

Если вдруг вы когда-то задавались вопросом "кто же умнее: блогер или бомж?", то сегодня, 1 апреля, портал TVNET приоткроет завесу тайны и кратко расскажет о результатах битвы.

Помимо "народных" топов на канале стали популярными рубрики, где блогеры/знаменитости/школьники и прочие люди отвечают на школьные вопросы. Многие из этих видео проходили один на один (vs).

Под одним из таких видео российский блогер Эльдар Джарахов пошутил, что "хочет биться с бомжом". Автор канала Lee Kei предоставил ему эту возможность.

Комментарий Эльдара Джарахова ФОТО: скриншот с youtube.com

В октябре 2018 года на канале появилось видео, где Джарахов соревнуется в знаниях с латвийскими бомжами Юрисом, Германом и Гунарсом.

В начале видео соперники интеллектуальной битвы рассказали немного о школьном времени и оставили свои пожелания сопернику. Отличился полюбившийся пользователям сети бездомный Юрис, пожелавший оппоненту "здоровья, удачи и счастья".

Бездомный Юрис ФОТО: скриншот с youtube.com

Соперники отвечали на вопросы с переменным успехом, но шли нога в ногу.

Однако математические вопросы, например "как называется знак извлечения математического корня?" не поддавались участникам "битвы". Единственное, что пришло на ум бездомным - это "заусенец"(√).

Вопросы из области литературы были легче, однако даже тут древнегреческого бога грома Джарахов умудрился назвать "глиномес и громила небес", вместо Зевс. Бомж Гунарс же забыл, как зовут бога, однако он поднял палец вверх и отметил, что Зевс был "нормальным человеком".

Интересным был ответ Гунарса и на вопрос о том "что случилось с динозаврами?". Как оказалось, по его мнению, "они ушли нахрен".

Битва умов закончилась победой блогера с перевесом в один бал (в один ответ). Однако многие пользователи расстроились и сказали, что болели за бездомных, в частности за Юриса, который "хороший человек, добрый и умный".

Комментарии пользователей под видео ФОТО: скриншот с youtube.com

Зрители также высказали своё недовольство тем, что бездомным не заплатили за видеоролик, но уже в следующем видео Ли Кей рассказал, что "все получили вознаграждения".

Но и это не удовлетворило комментаторов полностью, так как они пожаловались, что бездомных опрашивают на улице (на фоне центрального рынка), в то время, как блогеров в "теплом и уютном помещении".

Уже в 2019 году последовали два новых видео "битв с бомжами" с участием эстонского рэп-исполнителя Томми Кэша, а затем с блогером SNAILKICKом.

Бездомных из первого выпуска уже не было, на смену пришёл новый любимец публики - бомж Игорь.

Видео: ДЖАРАХОВ ОТВЕЧАЕТ НА ШКОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ | ПРОТИВ БОМЖЕЙ