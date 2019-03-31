В понедельник, 25 марта, президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании Голанских высот частью Израиля. Портал TVNET предлагает рассмотреть три причины, по которым эта территория так важна для Израиля.

Что произошло?

Для незнающих - Голанские высоты - это территория, принадлежащая Сирии, которую в 1967 году оккупировали израильские военные. Теперь они официально включены в состав Израиля.

Тем не менее, контроль над нагорьем Тель-Авива не был признан международным сообществом и считается незаконно оккупированной территорией.

Трамп своим решением создал опасный прецедент, который может изменить позицию международного сообщества по этому вопросу в пользу Израиля. Однако Трампу будет непросто убедить Европейский Союз и других традиционно пропалестинских игроков в правильности этого курса.

Точно так же окружающие арабские страны будут иметь по крайней мере символическое осуждение. Только символическое потому, что они все больше нуждаются в помощи Израиля в борьбе против Ирана.

Однако остается один вопрос - почему Израилю так нужны Голанские высоты?

Причина № 1: Рельеф, рельеф и еще раз рельеф

Чтобы понять, почему та или иная область важна в международных отношениях, часто необходимо взглянуть на географию. Голанские высоты не являются исключением.

Для начала необходимо понимать, что географически Голанские высоты - это плато, простирающиеся и на территории, контролируемой Сирией и ООН.

Однако та часть, которая находится под контролем Израиля, располагается выше над уровнем моря, чем сирийская часть. В то же время на Западе, вдоль западной стороны реки Иордан, высоты снижаются.

Такая позиция обеспечивает значительные возможности военной обороны по трем причинам.

Первая из этих причин - сухопутным войскам гораздо труднее атаковать с низкой высоты более высокую; вторая - Израиль с более высокой точки, чем Сирия можно наблюдать за движением вражеских войск и принимать превентивные меры для предотвращения атаки; третья - из-за резкого снижения высоты трудно применить траекторию артиллерии против большой части территории израильских Голан.

Также они защищены от сирийских радиолокационных возможностей, сообщает представительство "Иерусалимского Центра по связям с общественностью".

Наконец, мы не должны забывать, что системы противовоздушной обороны в горах позволяют перехватывать удары с воздуха из Сирии.

Расположение оккупированных Израилем Голанских высот ФОТО: Google Maps

Конечно, у Сирии также есть возможность обойти Голанские высоты и атаковать Израиль со стороны Иордании или Ливана, но это было бы очень проблематично.

Иордану было бы трудно убедить подвергнуть свою территорию нападению, потому что эта страна считается одним из региональных союзников США и, почувствовав давление Вашингтона, была бы вынуждена изменить свой курс против Израиля.

Более того, Иордания пока одна из двух арабских стран, которая признает государственность Израиля, а также заключила с ним отдельный мирный договор.

Наконец, Иордания поддерживает оппозицию в сирийской гражданской войне.

Ливанский вариант мог бы быть более успешным, поскольку в нем размещается влиятельная военизированная группировка "Хезболла", с которой Израиль уже несколько раз воевал.

Однако заручиться поддержкой всех ливанских политических сил было бы очень трудно. Это связано с тем, что значительная часть общества не хочет вновь участвовать в израильско-арабском конфликте.

Тем более, что эта страна исторически была жертвой данного конфликта. Более того, часть общества недружелюбно настроена к режиму Башара Асада. Не зря, в свое время, многие ливанские сунниты отправились воевать в рядах сирийских повстанцев.

По этим причинам Голанские высоты по-прежнему будут наиболее гипотетически вероятной точкой нападения Сирии.

Несмотря на то, что со времен израильской оккупации в 1967 году прошло значительное время, Дамаск все еще хочет вытеснить оккупантов с этих позиций. Он прекрасно знает, что контролируемая Израилем часть Голан может быть использована для обстрела северных городов Израиля.

Возможно, у многих возникнет обоснованный вопрос - Сирия же полностью разрушена! Она вообще способна напасть на кого-либо?

Это правда, однако, следует помнить, что в наше время, в этой стране укрепились враждебные Израилю военные группировки, которых поддерживает Иран и они могут использовать сирийскую территорию как опорный пункт.

Хотя их надежды на открытую конфронтацию для подрыва военной мощи Израиля близки к нулю, государство должно в любом случае сохранить Голаны в качестве щита северных территорий. Тем более что эти группы вряд ли будут вовлечены в прямое военное противостояние. Они уже сейчас предпочитают асимметричные военные действия - ракетные атаки, взрывы и саботаж.

Кроме того, у Израиля также есть возможность использовать Голаны в качестве отправной точки для воздушных ударов по поставкам иранского оружия в Сирию.

Наконец, следует помнить, что на Голанских высотах имеются установки для сбора пресной воды, и эта вода течет в реку Иордан. Это, в свою очередь, обеспечивает около 1/3 водных ресурсов Израиля.

Кроме того, на Голанских высотах есть очень плодородные земли и, возможно, также нефтяные ресурсы.

Причина № 2: "Земля против мира"

Говоря о Голанских высотах, необходимо помнить, что в международной политике военная мощь - это еще не все.

Ее в значительной степени дополняют дипломатические переговоры, и Голанские высоты оказывают идеальное давление на Дамаск, чтобы участвовать в них.

Это происходит потому, что данная территория является частью Сирии и государственное сообщество воспринимает ее потерю, как пощечину национальной самооценке. Ее возврат означал бы подъем на ноги после болезненного падения. Тем не менее, как уже было сказано, вернуть эту территорию чистой силой очень тяжело.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Такая ситуация очень выгодна Израилю, потому что в обмен на возвращение Голанских высот Сирия может потребовать дипломатического признания и такого же мирного договора, как с Иорданией.

Кроме того, такой подход создает инструмент для предотвращения объединения соседних арабских стран под одним флагом. Просто потому, что Дамаск считает вопрос Голанских высот гораздо важнее, чем абстрактное арабское единство, при помощи которого можно уничтожить палестинского угнетателя - Израиль.

Следует отметить, что эта израильская стратегия еще не дала желаемого результата. Несмотря на то, что сирийский народ стремится вернуть оккупированные территории, его жители не страдают от чрезмерного сотрудничества с Тель-Авивом.

Поэтому правящей семье Асада всегда было очень трудно убедить сирийцев участвовать в сделках, которые признали бы государственность Израиля. Они просто восприняли бы это как предательство.

Следует помнить, что бывший президент Египта Анвар Садат был убит именно потому, что решил признать государство Израиль и заключить с ним дипломатические сделки.

Причина № 3: Самооценка Израиля

Однако не только Сирия связала Голанские высоты с национальной гордостью. Сам Израиль также считает, что контроль над этим районом является подтверждением его величия.

Следует помнить, что вышеупомянутая шестидневная война (1967 год) считается величайшей и наиболее значимой победой Израиля над его арабскими противниками.

Это связано с тем, что данное событие разрушило надежду единого арабского политического образования на борьбу против Израиля, а также подорвало стремление Египта стать лидером всех арабских стран.

Кроме того, необходимо принять во внимание обстоятельства победы. Относительно небольшая израильская армия смогла победить за шесть дней коалицию Сирии, Ирака, Иордании и Египта, у которой было как минимум в три раза больше сил.

ФОТО: AFP / Scanpix

Логично, что в такой ситуации Голанские высоты символизируют гордость нации, а их возвращение будет означать неуважение к погибшим солдатам.

Это одна из причин, по которой возвращение территории Сирии встречает внутреннее сопротивление не только в Дамаске, но и в Тель-Авиве.

В дополнении к этому, необходимо принимать во внимание, что гордость такой нации также чрезвычайно важна для обеспечения единства общества. Отказ от Голанских высот будет означать отказ от дополнительной помощи мобилизации большого количества людей для выживания государства Израиль.