Австрия первой в Европе запустила связь 5G

Как сообщает korrespondent.net, эксклюзивными пользователями нового формата связи стали 200 абонентов компании преимущественно в сельской местности Австрии.

Всего связь пятого поколения в настоящее время охватила 17 общин в сельской местности, и пользователи получили возможность работать в интернете со скоростью более 100 Мб/с.

По плану австрийских властей, всех пользователей интернета в Австрии планируется охватить связью 5G к 2025 году.

В начале марта Австрия разыграла на аукционе первые частоты пятого поколения мобильной связи 5G, став пионером по внедрению нового стандарта телекоммуникаций в Европе.

В австрийской Службе по регулированию радиовещания и телекоммуникаций сообщали, что покупателями частот стали крупнейшие мобильные операторы Австрии: A1 Telekom Austria, T-Mobile и Drei, а также четыре региональные интернет-компании. Продажа частот 5G принесла австрийскому регулятору €188 млн.

Сеть пятого поколения характерна главным образом тем, что позволяет увеличить скорость доступа в интернет почти в 10 раз. С помощью нового стандарта миллиарды устройств смогут получить возможность так называемого коллективного общения, то есть 5G объединит в одну сеть самоуправляемые машины, устройства сферы жилищно-коммунального хозяйства и другие гаджеты. Стандарт 4G для таких решений уже не подходит. 5G - новое поколение мобильной связи, продолжение развития предыдущих стандартов (GSM, 3G, 4G/LTE).