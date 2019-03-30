Новозеландский стрелок в декабре посетил не только Эстонию, но и Латвию

Таррант неоднократно высказывался об Эстонии и Латвии. Например, менее чем за два дня до кровавой бани, он поделился пропагандисткой статьей White Genocide Project, в которой заявил, что посольство США в Эстонии манипулирует эстонцами, чтобы они принимали мультикультурализм.

В тот же день он поделился и видео с Праздника песни Латвии, написав "Они хотят это уничтожить".

Эстонию Таррант упомянул и в своем "манифесте", в котором проявил активный интерес к происходящему в Европе.

"Марокканец не может быть эстонцем, также как эстонец не может быть марокканцем", - писал он.

Позднее стало известно, что интерес к Эстонии не был только платоническим - в декабре прошлого года он прибыл в страну.

Министерство внутренних дел Австрии и полиция Эстонии подтвердили, что Таррант летел из Австрии в Эстонию 4 декабря прошлого года.

Согласно информации Postimees, в Эстонии он арендовал машину, на которой днем позже отправился в Латвию.

Назад в Эстонию из Латвии он вернулся спустя два дня, 8 декабря. Спустя еще два дня - 10 декабря - Таррант снова отправился в направлении Риги - на этот раз на автобусе.

То, что новозеландский стрелок действительно был в Латвии, журналистам Postimees подтвердила и Государственная служба безопасности Латвии.

Полиции безопасности Эстонии, которая мониторит деятельность экстремистов, нечего сказать о визите Тарранта в Эстонию, отмечая, что полиции не хватает точных данных о его действиях в стране.

Пресс-секретарь полиции безопасности Эстонии отметил, что нет оснований полагать, что у Тарранта был какой-либо повышенный интерес к Эстонии.

Также на данный момент неясно, встречался ли террорист с кем-то в Эстонии и что конкретно делал.

По информации Postimees, он провел в странах Балтии около недели.

Его усиленно интересовало происходящее в Европе. Тогда, в декабре, в западной Европе одним из самых обсуждаемых вопросов был миграционный пакт ООН.

Австрию и Эстонию объединяет тот факт, что столкновения мнений касательного этого пакта вызвали основательное волнение в обоих государствах.

Во время посещения Тарранта Эстонии самым значительным событием был пикет 9 декабря на площади Свободы против этого пакта.

Как сообщалось ранее, несмотря на то, что несколько стран отказались, на конференции ООН в Марракеше 10 декабря Глобальный миграционный пакт был подписан.

От пакта отказались Австралия, Австрия, Болгария, Чехия, Хорватия, Италия, Польша, Словакия, Швейцария, Венгрия. Также и Сейм Латвии выступал против этого пакта.

Напомним, 28-летний австралиец Брентон Таррант заявил, что отказался от адвоката и в суде будет защищать себя сам.