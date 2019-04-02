Современный шоу-бизнес: ложь, фальшь и пиар "на костях"

Прежде всего этот фильм интересен своим режиссером, который за фильм "Детство лидера" на 72-м Венецианском кинофестивале унес целых две награды.

Стоит отметить также актерский состав – в главных ролях Натали Портман, Джуд Лоу, Рэффи Кэссиди ("Земля будущего", "Убийство священного оленя"), Стейси Мартин ("Нимфоманка"), а закадровый текст читает сам Уиллем Дефо.

Автором саундтреков была выбрана австралийская певица Sia.

Такая плеяда звезд должна была преподнести зрителям, как минимум, что-то стоящее. Например, драматичный путь к славе.

ФОТО: скриншот видео

Действительно, драмы в этом фильме хватает. Не просто драмы – а убийств и смертей. Они начинаются в самом начале картины и далее становятся уже неотъемлемой частью всего происходящего.

Смерть питает героев, движет ими, вдохновляет и руководит, постоянно шагая с ними рядом.

Главная героиня по имени Селеста (в пер. "Небесная") чудом выживает после массовой стрельбы в школе в 1999 году. Сестра помогает ей написать чувственную песню обо всем, что ей пришлось пережить. Девочка исполняет ее в стенах церкви, где все это фиксируют средства массовой информации. Утром Селеста просыпается знаменитой.

Страшные подробности стрельбы в школе хорошо продаются, это понимают не только журналисты, но также менеджеры и продюсеры, поэтому они тут же берут в оборот подростка и вводят его в жестокий и тяжелый мир шоу-бизнеса.

кадр из фильма Vox Lux ФОТО: скриншот видео

В 16 лет Селесте приходится внезапно вырасти и принять правила игры, столь странной, но столь желанной. Полеты, съемки, репетиции, концерты, выступления, вечеринки, алкоголь и многое другое – нам это показывают в духе калейдоскопа, но вот вдруг режиссер решает прокрутить 10 лет вперед, и мы уже оказываемся в 2017 году.

Натали Портман ФОТО: скриншот видео

Здесь Селеста является настоящей звездой поп-сцены - матерая, стервозная, жесткая, надменная, грубая, вспыльчивая, страдающая от алкогольной и наркотической зависимости, но конечно, богатая и успешная.

"Гадкий утенок" не стал "лебедем", наоборот, "лебедь" превратился в "гадкого утенка", хоть в красивых нарядах и стразах.

Натали Портман ФОТО: скриншот видео

Кажется, что героиню можно только пожалеть. У нее травма с детства, она лишилась нормальной жизни и все отдала музыкальной карьере. Но только под самый конец фильма, когда режиссер демонстрирует большой гала-концерт, зритель начинает понимать, что героиню совсем не стоит жалеть. Она сама осознанно к этому шла.

Селеста упивается славой, она сходит с ума от сцены.

Героиня считает себя божеством, которому надо молиться и служить.

Она лицемерно обращается к 30 000 зрителей "мои ангелочки".

Невероятный диссонанс вызывает фальшь всего того, что Селеста пытается передать публике, то, что сокрыто в ее текстах.

Она лживо говорит о "доброте", "свете" и "любви", которых сама не чувствует. На экране позади нее проскакивают слова, которые являются полной противоположностью ее "ангельскому посылу" – "секс", "страсть" и т.д.

Это лишь усугубляют совершенно не остающиеся в памяти, слабо исполненные песни, с нарочито яркими сценическими костюмами из дешевых блесток.

Все это напоминает некий собирательный образ из Ники Минаж, Арианы Гранде, Майли Сайрус, Леди Гаги и прочих американских поп-див.

Натали Портман ФОТО: скриншот видео

Голос за кадром нам сообщает, что оказывается, Селеста именно этого и желала. В тот самый трагический день, когда она могла умереть, была заключена сделка с дьяволом, который нашептал ей ее песни.

Режиссер раскрывает настоящие ценности героини, и они далеко не мысли о мире, любви и вере.