"Возможно, это мой последний концерт...": Лайма Вайкуле отметила свой юбилей грандиозным шоу

Вайкуле открыла концерт очень трогательной песней, предлагающей задуматься стоит ли хотеть свою жизнь начать сначала. Звезда, словно конферансье, вышла перед публикой в красном жилете, белой рубашке и черных брюках.

"Добрый вечер! Спасибо, что пришли. Я бы каждый год праздновала день рождения вместе с вами", - поприветствовала публику Лайма.

Она также отметила, что сегодня вечером прозвучат песни Раймонда Паулса и не только.

Стоит подчеркнуть, что приветствовать было кого. Настолько заполненной Арена Рига бывает редко. Были проданы не только партер и простые сидячие места с VIP-ложами. Люди заполнили даже верхние балконы. Именно это и есть признание, это и есть любовь.

Вайкуле на этом вечере сопровождал также балет Freedom.

"Посмотрим, могу ли я еще двигаться", - смеясь сказала она.

После песни Nekad,nekad люди начали нести цветы любимой артистке.

"Я же просила не дарить мне цветы, не тратить деньги. Сейчас плохое экономическое положение!", - принимая очередной букет от зрителей, подчеркнула звезда.

Конечно, ни что не останавливало людей, и они на протяжении всего концерта продолжали нести цветы и подарки: розы, лилии, тюльпаны, весенние букеты с мимозой, вербу и многое другое.

Вместе с танцорами Лайма исполнила композицию "Отыщи мне лунный камень". Даже учитывая невероятную сценографию, а она была впечатляющая, музыка делала свое - моментально переносила в 60-е годы.

Уникальное сочетание современной эстетики и манеры исполнения Лаймы Вайкуле, совершенно иначе представляли эту трогательную поэму, которую некогда исполняла Майя Кристалинская.

Вот заиграли знакомые аккорды и зал мгновенно узнал песню "Полюбите пианиста". На сцену поднялся первый гость Лаймы – очаровательный Янис Стибелис.

Ни для кого не секрет, что Вайкуле любит бренд Amoralle. Артистка и ее танцоры выходили несколько раз за вечер в нарядах от его создательницы - Инесы Озолы, чем восхищали и шокировали публику.

Rudens ogle, дуэт с юным победителем конкурса, совместный номер с Лаурисом Рейниксом. Все это впечатляло и удивляло.

Сцена постоянно двигалась, мелькала разными цветами, образами, а иногда на ней всплывали фотографии Лаймы.

Интересным решением была сама сцена, которая была разделена на четыре куба. Кубы поднимались на разные высоты, в зависимости от задумки номера.

Лайма за вечер переодевалась огромное количество раз.

Вот она вышла в черном платья с пышной черной юбкой исполнила "Орхидея в черном".

Следующую композицию с ней уже пел весь зал – это были легендарные и любимые всеми "Листья желтые".

Аплодисменты не стихали. Звезда купалась в любви и признании.

А следом грянул блюз – экстравагантная, стильная и динамичная песня "Мой муз". Зал не смог удержаться и начал танцевать.

После заключительных аккордов зрители кричали "браво", а артистка продолжала утопать в цветах.