Вс, 31.03.2019
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"Возможно, это мой последний концерт...": Лайма Вайкуле отметила свой юбилей грандиозным шоу

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Лайма Вайкуле

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

30 марта в Арене Рига прошел юбилейный концерт легендарной латвийской певицы Лаймы Вайкуле. Гостями вечера стали Интарс Бусулис, Янис Стибелис, Лайрис Рейникс и группа DAGAMBA. Лайма не просто исполнительница, она икона стиля. Она смогла создать уникальный образ на эстраде, принеся в него эстетику кабаре, прибалтийский шарм и невероятную элегантность. Все эти вещи вместе сделали ее любимицей публики, а также предметом подражания для поклонников.

Вайкуле открыла концерт очень трогательной песней, предлагающей задуматься стоит ли хотеть свою жизнь начать сначала. Звезда, словно конферансье, вышла перед публикой в красном жилете, белой рубашке и черных брюках.

"Добрый вечер! Спасибо, что пришли. Я бы каждый год праздновала день рождения вместе с вами", - поприветствовала публику Лайма.

Она также отметила, что сегодня вечером прозвучат песни Раймонда Паулса и не только.

Стоит подчеркнуть, что приветствовать было кого. Настолько заполненной Арена Рига бывает редко. Были проданы не только партер и простые сидячие места с VIP-ложами. Люди заполнили даже верхние балконы. Именно это и есть признание, это и есть любовь.

Вайкуле на этом вечере сопровождал также балет Freedom.

"Посмотрим, могу ли я еще двигаться", - смеясь сказала она.

После песни Nekad,nekad люди начали нести цветы любимой артистке.

"Я же просила не дарить мне цветы, не тратить деньги.  Сейчас плохое экономическое положение!", - принимая очередной букет от зрителей, подчеркнула звезда.

Конечно, ни что не останавливало людей, и они на протяжении всего концерта продолжали нести цветы и подарки: розы, лилии, тюльпаны, весенние букеты с мимозой, вербу и многое другое.

Вместе с танцорами Лайма исполнила композицию "Отыщи мне лунный камень". Даже учитывая невероятную сценографию, а она была впечатляющая, музыка делала свое - моментально переносила в 60-е годы.

Уникальное сочетание современной эстетики и манеры исполнения Лаймы Вайкуле, совершенно иначе представляли эту трогательную поэму, которую некогда исполняла Майя Кристалинская.

Вот заиграли знакомые аккорды и зал мгновенно узнал песню "Полюбите пианиста". На сцену поднялся первый гость Лаймы – очаровательный Янис Стибелис.

Ни для кого не секрет, что Вайкуле любит бренд Amoralle. Артистка и ее танцоры выходили несколько раз за вечер в нарядах от его создательницы - Инесы Озолы, чем восхищали и шокировали публику.

Rudens ogle, дуэт с юным победителем конкурса, совместный номер с Лаурисом Рейниксом. Все это впечатляло и удивляло.

Сцена постоянно двигалась, мелькала разными цветами, образами, а иногда на ней всплывали фотографии Лаймы.

Интересным решением была сама сцена, которая была разделена на четыре куба. Кубы поднимались на разные высоты, в зависимости от задумки номера. 

Лайма за вечер переодевалась огромное количество раз.

Вот она вышла в черном платья с пышной черной юбкой исполнила "Орхидея в черном".

Следующую композицию с ней уже пел весь зал – это были легендарные и любимые всеми "Листья желтые".

Аплодисменты не стихали. Звезда купалась в любви и признании.

А следом грянул блюз – экстравагантная, стильная и динамичная песня "Мой муз". Зал не смог удержаться и начал танцевать.

После заключительных аккордов зрители кричали "браво", а артистка продолжала утопать в цветах.

"Я не могу угостить вас шампанским и тортом, поэтому мы это сделаем конфетами Laima", - сказала Вайкуле и спустилась с конфетами в зал.

Певица подошла и обнялась со своими друзьями и преданными поклонниками. Среди них была и чета Затлерсов, а также другие латвийские политики и известные люди.

Потом все завертелось в вихре безумия, на сцену вышли "хулиганы классической музыки" DAGAMBA.

После трогательной и чувственной версии песни Māte mani auklēja, они "ударили по народу" своей дикой версией Петром Ильичем Чайковским. Музыканты в который раз доказали, что классика бессмертна.

Следом Вайкуле исполнила свои хиты - "Вышла на Пикадилли", "Акапулько" и "Латинский квартал". 

Когда на сцену вышел Интарс Бусулис, казалось, что его ждали.

Он пришел, и сразу захватил собой и своим голосом всю сцену, весь зал и зацепил своей харизмой каждого зрителя.

После дуэта с Лаймой он невероятно эмоционально, точно и мастерски исполнил композицию "Я тебя рисую". На следующей песни звезда пошел в зал и устроил настоящий перформанс. 

Следующее появление Лаймы Вайкуле было уже в сюртуке. Было понятно, что приближается финал этого грандиозного вечера. Зрители услышали попурри из "Еще не вечер", "Я за тебя молюсь", "Шерлок Холмс", "Скрипач на крыше" и "Чарли".

В завершении звезда подарила поклонникам исполнение песни "Вернисаж" и "Мери", а вместе с Лаурисом Рейниксом, Янисом Стибелисом и Интарсом Бусулисом она спела Viss nāk un aiziet talumā. 

Вечер завершился композицией Гунтара Рача "Эпилог", что было символично и придавало определенного драматизма. На финальной композиции о Родине, которую исполняли все, кто в этот вечер был с Лаймой на сцене, звезда поблагодарила всех пришедших.

"Возможно, это был мой последний концерт. Вы сможете сказать, что были на моем последнем концерте", - подчеркнула Вайкуле. 

Этот вечер можно назвать особенным музыкальный спектаклем с элементами кабаре, который благодаря сценографии, постановке номеров и уникальной музыке перенес зрителя в разные эпохи творчества элегантной, оригинальной и неповторимой латвийской дивы - Лаймы Вайкуле. 

Галерея: Юбилейный вечер Лаймы Вайкуле в Арене Рига

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