Председатель совета Olainfarm Ребенок обратился в полицию из-за угроз

Председатель совета предприятия по производству лекарств Olainfarm Павел Ребенок обратился к начальнику Госполиции Интсу Кюзису и начальнику Службы государственной безопасности Нормунду Межвиетсу из-за высказанных в его адрес "угроз для жизни". Об этом Ребенок сообщил агентству LETA.
В Госполиции агентству LETA подтвердили, что заявление Ребенка получено и рассматривается.
В разговоре с агентством LETA Ребенок не назвал ни вид, ни источник полученных угроз.
Как сообщалось, из-за споров между крупнейшими акционерами биржа Nasdaq Baltic приостанавливает торговлю акциями Olainfarm.
Правление Olainfarm объявило, что отменило запланированное на 1 апреля внеочередное собрание акционеров, так как при проверке списков акционеров выяснилось, что для запроса о его созыве нет юридического основания, то есть подписавшие его лица не являются акционерами Olainfarm.
На собрании 1 апреля акционеры Olainfarm планировали внести изменения в состав совета предприятия.
Сейчас в совет Olainfarm входят Павел Ребенок, Мартиньш Криекис, Дайна Сирлака и Ирина Малыгина.