Председатель совета Olainfarm Ребенок обратился в полицию из-за угроз

В разговоре с агентством LETA Ребенок не назвал ни вид, ни источник полученных угроз.

Правление Olainfarm объявило, что отменило запланированное на 1 апреля внеочередное собрание акционеров, так как при проверке списков акционеров выяснилось, что для запроса о его созыве нет юридического основания, то есть подписавшие его лица не являются акционерами Olainfarm.