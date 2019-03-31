"Алименты и работа за любые деньги" - На что жила Юлия Началова?

По словам промоутера Сергея Лаврова, одним из последних заработков певицы стал гонорар за участие в проекте "Один в один", где Юлия выступала в качестве наставника.

"В последнее время Юля Началова жила только на алименты Алдонина, которые он перечислял на дочь. И то, видимо, часть этих средств уходила на лечение. Увы, концертов у нее не было. Юля соглашалась работать за любые деньги. Даже гонорар не называла — главное, чтобы была работа", — рассказал Лавров.

Промоутер пояснил, что и сам не так давно работал с Началовой.

"В последний раз мы платили ей 150 тысяч рублей за концерт. Вспоминаю один заказник с ней. Заказчик сказал: "Не важно, что Юля будет петь. Она такая красивая. Такое кукольное личико. Пусть приедет, со мной поужинает и потом споет, что захочет". То есть он платил за возможность увидеть красивую девушку из телевизора, а не за ее песни", — рассказал мужчина.

К сожалению, голос девушки не был оценен по достоинству, хотя и когда-то она выступала в одном конкурсе с Кристиной Агилерой.

"Я согласен с Сергеем Лазаревым, который называл Юлю русской Мэрайей Кэри. К сожалению, у нас такая музыка не востребована. Продать сложно — это не попса. На корпоративах наиболее желанны "поющие трусы" или весельчаки, как Коля Басков. Поэтому и выступлений у Юли почти не было. Плюс у нее был специфичный тембр голоса. Слишком элитарный, да и некоммерческий музыкальный жанр она выбрала", — отметил Лавров.

Никто не догадывался, что незначительная рана на ноге приведет к таким ужасающим последствиям и смерти. Первая информация о госпитализации появилась 8 марта. Неделю врачи пытались спасти жизнь Юли, но безуспешно. Напомним,

Началова скончалась 16 марта из-за абсцесса - гнойного воспаления тканей. После операции, которая была проведена на ноге, сердце Юлии не выдержало.

Ей было 38 лет.