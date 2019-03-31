Пропало самое дорогое произведение искусства в истории

Работники Лувра в Париже тоже не знают, где находится картина.

В сентябре 2018 года картина должна была быть выставлена в в Лувре Абу-Даби, однако этого не произошло: власти столицы ОАЭ по неизвестным причинам отложили выставление.

Картина была продана в ноябре 2017 года за 400 миллионов долларов. В итоге, сумма сделки с учетом всех комиссий, сборов и налогов составила 450,3 миллиона.

Как сообщает NYT, покупателем является саудовский принц Бадер бин Абдулла бин Мохаммед бин Фархан Аль Сауд. Ранее владельцем картины был миллиардер из России Дмитрий Рыболовлев.

Картина датируется примерно 1500 годом.