Режиссер картины "Покидая Неверленд": "Это фильм не о Майкле Джексоне"

Все же я проверил каждый аспект и деталь их рассказал, в поисках подтверждения, изучая каждое утверждение и разыскивая противоречия. Тогда я начал понимать, через что он прошел. Я понял, и это для меня было шоком, что он с семи лет был полностью влюблен в Джексона, и что в действительности эта любовь к своему мучителю, повлияла на его поведение в будущем. Уэйд был очень точным, уравновешенным и уверенным. Робсон уже раньше говорил об этом преступном использовании публично, в интервью с Мэттом Лауэром, но настолько детальнро он говорил впервые. Именно в деталях скрывается то, что позволяет понять его рассказ.

В свою очередь, для Сейфчака это был первый раз, когда он разговаривал с журналистом. Его история была еще неуслышанной, и действительно, на протяжении двух дней можно было понять, что он заново переживает то, что с ним происходило. Во время его рассказов можно было видеть, как он подбирает слова, как он пытается смириться со своими воспоминаниями, переживает эти противоречивые ощущения, в которых перемешиваются удивление и страх. Его внутреннее потрясение ощущается полностью. Оба рассказа дополняют друг друга, и это, возможно, самое важное интервью, которое я провел за всю мою карьеру.

ФОТО: HBO

Джой и Стефания, их матери,сначала не хотели рассказывать о пережитом,но они проявили огромную храбрость, заговорив откровенно о допущенных ошибках. Они обеспечили самый главный контекст рассказу о сексуальных отнрошениях их сыновей с Джексоном, отношений, о которых они даже не осознавали, хотя это происходило прямо у них под носом. Теперь, когда они увидели фильм, я думаю, они поняли - как важно пережить момент открытия правды. Они сказали, что надеются, что храбрость поможет и другим родителям и детям начать говорить о пережитом сексуальном насилии.

Джексон как икона культуры столь вездесущ, что несмотря на мелкие подробности, с которыми фильм рассказывает историю Робсона и Сейфчака, скорее всего найдутся такие, кто пожелает забыть, уменьшить или игнорировать выраженное обвинение Джексона в насилии.

Во время исследования я говорил с бывшим следователем из Калифорнии, который был задействован в более чем 4000 дел, расследуя насилие над детьми, в том числе и расследование полиции Лос-Анджелеса об обвинрении Джексона в сексуальном насилии в 1993 году. Он утверждал, что поведение звезды "соответствовало обычному профилю педофила". Сейфчак и Робсон описали классическую книгу поведения педофила: он проникает в семью настолько, что может полностью изолировать и отделить ребенка. Он очаровывает родителей, чаще разговаривая с матерью, а отца держа в стороне, до момента, - помните, Робсон говорит, что хотел бы , чтобы Джексон был бы его родным отцом. В личных беседах он разрушает авторитет родителей, особенно, авторитет мам, что и происходило с обоими мальчиками, заставив их представить матерей виновными в разводе родителей. Он становится для детей всем: отцом, братом, поддержкой... и сексуальным мучителем. Ребенок разбит и не может вырваться к вещам, которые ранее создавали его идентичность. Бывший детектив также подчеркнул, что нет ничего необычного, если жертвы молчат много лет после сексуального насилия. Это происходит до тех пор, пока больше не могут справиться с проблемами поведения и эмоционального характера.

Рекламный ролик фильма