The Rolling Stones отложили тур из-за болезни Мика Джаггера

Британская рок-группа The Rolling Stones отложила тур по Северной Америке из-за болезни фронтмена Мика Джаггера. Об этом пишет BBC.
Представитель группы сообщает , что врачи рекомендовали музыканту пройти лечение и посоветовали не ехать в турне. При этом они ожидают его "полное выздоровление". Больше деталей о здоровье Джаггера он не привел.
"Всем поклонникам в США и Канаде, купившим билеты — извините. Мне очень жаль, что я так вас подвел. Я ужасно расстроен необходимостью отложить тур, но я постараюсь вернуться на сцену как можно скорее. Еще раз, огромные извинения всем", - заявил певец.
Известно, что отменено 17 концертов, которые были запланированы на весну-лето 2019 года.
Мик Джаггер - английский рок-музыкант, актёр, продюсер, вокалист рок-группы The Rolling Stone с момента ее основания. Джаггер создал на сцене уникальный образ. Именно его голос, временами грубый и достаточно мягкий, мимика, улыбка и сексуальные движения на концертах, с нарочитой агрессией, энергичностью и вместе с тем, дурашливостью и кривлянием — все это сделало его одним из самых популярных рок-певцов 20 века.
Галерея: лидер группы The Rollig Stones Мик Джаггер