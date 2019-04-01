План ликвидации игорных залов: в Риге останутся всего два таких

Руководство Рижской думы проинформировало о дальнейших действиях в связи с намерением ликвидировать в городе игорные заведения.

Как сообщил агентству LETA председатель думского комитета по городскому развитию Алексей Росликов, сейчас в Риге 32 четырехзвездочных и восемь пятизвездочных гостиницы.

Вряд ли в каждой из них будет открыт новый игорный зал, ведь для его оборудования требуются большие помещения, отметил он.

В Риге действуют также четыре казино, для открытия которых разрешение самоуправления не требуется.

Председатель Рижской думы Нил Ушаков сказал журналистам, что думский комитет по безопасности, порядку и предотвращению коррупции может начать рассматривать первые решения о ликвидации игорных залов уже в мае.

По последним данным, сейчас в Риге действуют 163 игорных зала, больше всего их в Пурвциемсе и Кенгарагсе.

Главным козырем самоуправления в борьбе с предпринимателями, действующими в сфере игорного бизнеса, будет территориальная планировка Риги до 2030 года, которую планируется утвердить летом этого года. Она предусматривает ликвидацию в городе уже имеющихся игорных заведений и запрет на открытие новых.

В ближайший месяц планируется провести опрос рижан, чтобы выяснить их отношение к игорным заведениям.

Председатель комитета по безопасности, порядку и предотвращению коррупции Дайнис Турлайс сообщил, что

предыдущие опросы выявили почти стопроцентное отрицательное отношение рижан к азартным играм.