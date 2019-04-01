Рок: в авиакатастрофе погибла совладелица авиакомпании

По информации пресс-службы S7, частный самолет Epic LT, на котором она летела, разбился при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах, находящемся между Дармштадтом и Франкфуртом-на-Майне.

Вместе с Филевой погиб пилот самолета и еще один пассажир. По информации источников "Интерфакса", РБК и Forbes, это отец Филевой Валерий Карачев.

Они с дочерью отправились в Германию на лечение, заявил собеседник РИА "Новости". Первоначально РБК со ссылкой на два источника сообщил, что в Германии разбился муж Филевой, владелец S7 Владислав Филев, но эта информация не подтвердилась.

Причины катастрофы пока неизвестны. Пилот мог потерять управление при выполнении поворота, сообщил ТАСС представитель службы безопасности полетов Германии (DFS). По его словам, за пять минут до столкновения с землей пилот прекратил переговоры с диспетчерской службой и приступил к визуальному заходу на посадку. Это стандартная процедура, отметил собеседник ТАСС.

При крушении самолет полностью сгорел; для подтверждения личностей погибших может понадобиться анализ ДНК, сообщили "Интерфаксу" в полиции Дармштадта.

Расследованием катастрофы займется международная комиссия при участии российских авиационных властей.

На борту самолета не было "черных ящиков", сообщил источник "Интерфакса".

"Место крушения тщательно исследовано. Бортовых самописцев не обнаружено", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что международные нормы не требуют обязательного оснащения самолетов такого типа "черными ящиками".

Разбившийся Epic LT принадлежал авиакомпании "Глобус2, входящей в группу S7.

В 2015 году он попал в аварию в Домодедово, пишут Forbes и РБК. Тогда при приземлении у самолета сложилась стойка шасси, он сел на фюзеляж. За штурвалом был Владислав Филев, его сопровождал инструктор. При аварии никто не пострадал.

В 2012 году немецкий журнал Spiegel назвал аэропорт Эгельсбах одним из самых опасных в Европе — из-за туманов и отсутствия курсо-глиссадной системы, которая используется при заходе на посадку по приборам.

По информации журнала, с 2003 по 2012 годы в Эгельсбахе разбились пять самолетов, погибли 10 человек.

При этом аэропорт пользуется популярностью среди знаменитостей и бизнесменов; ежегодно там садятся до 3500 бизнес-джетов, писал Stuttgarter Zeitung осенью 2018 года. По информации немецких СМИ, Эгельсбах принадлежит американскому финансисту Уоррену Баффету.

55-летняя Наталия Филева была одной из богатейших женщин России. Она и ее муж Владислав занялись авиационным бизнесом в 1990-х годах, выкупив акции авиакомпании "Сибирь". В середине 2000-х на базе подразделений "Сибири" была создана группа S7. Сегодня это второй после "Аэрофлота" и крупнейший частный перевозчик России; в 2018 году ее авиакомпанииобслужили более 16 миллионов пассажиров.