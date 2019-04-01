Пн, 1.04.2019
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Визит стрелка Тарранта в Латвию: СГБ проверяет информацию

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ФОТО: AP/Scanpix

Служба государственной безопасности (СГБ) проверяет информацию о возможном пребывании в Латвии гражданина Австралии Брентона Тарранта, устроившего теракт в Новой Зеландии. Эту информацию агентству LETA  подтвердили в СГБ.

"СГБ получила информацию о возможном визите указанного лица в Латвию. В настоящее время служба проводит проверку этой информации, поэтому от более подробных комментариев пока воздержится", - сказали в СГБ.

Правый экстремист Брентон Тарант 15 марта устроил обстрел в двух мечетях Крайстчерча, убив 50 человек. Свою атаку он снимал и транслировал в социальной сети Facebook. Перед терактом Тарант опубликовал также 74-страничный манифест.

Эстонский портал postimees.ee недавно сообщил, что в декабре прошлого года Тарант посещал Эстонию и Латвию. Эстонию он упомянул и в своем манифесте.

МВД Австрии и полиция Эстонии подтвердили, что Таррант летел из Австрии в Эстонию 4 декабря.

В Эстонии мужчина арендовал автомобиль, на котором позже отправился в Латвию. Через два дня он вернулся в Эстонию, а затем на автобусе вновь отправился в сторону Латвии.

По имеющейся у Postimees информации, в целом Таррант провел в Балтии около недели.

Ранее сообщалось, что за два дня до нападения Таррант в Facebook делился видео с Праздника песни в Латвии.

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