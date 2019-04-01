Вейонис на следующей неделе посетит Эстонию

Президент Латвии Раймонд Вейонис с 9 по 11 апреля посетит с визитом Эстонию, сообщили агентству LETA в президентской пресс-службе.
Во время визита у президента и его супруги Иветы Вейоне предусмотрена обширная программа встреч в Таллине, Пайде и Тарту, на которых будет обсуждаться сотрудничество Латвии и Эстонии в политике, экономике, образовании и культуре. В визите президента будут сопровождать министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, министр экономики Ральф Немиро и делегация официальных лиц и предпринимателей.
В среду, 10 апреля, у Вейониса запланированы встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, председателем эстонского парламента и премьер-министром. Также Вейонис посетит мемориал памяти жертв коммунистического геноцида в Таллине, международные учения по кибербезопасности "Locked Shields", встретится с представителями латышской диаспоры и посетит центр композитора Арво Пярта в Лауласмаа.
11 апреля Вейонис посетит город Пайде, где уже несколько лет работает завод латвийского производителя строительных материалов Sakret. На предприятии с участием президента пройдет дискуссия "Тенденции развития рынка рабочей силы".
Далее президент с делегацией отправится в Тарту, где у него предусмотрены выступление в Тартуском университете, встреча с городской администрацией и возложение цветов к памятнику павшим в Первой мировой войне латышским стрелкам и беженцам. В завершении визита в Эстонском национальном музее состоится прием в честь Вейониса, который организует латвийский посол в Эстонии, и официальная прощальная церемония президентов Латвии и Эстонии.