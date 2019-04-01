Внимание! На дорогах усиленный контроль скорости и новые видеорадары

Рейды, во время которых особое внимание будет уделяться соблюдению разрешенной скорости движения, проходят с 6 часов утра на всей территории страны.

Как сообщают в Государственной полиции, в рамках этой акции впервые наряду с прежними устройствами, фиксирующими скорость, используются и новые ручные видеоинструменты TruCam II.

Известно, что максимальная рабочая дистанция нового видеоинструмента - 1200 метров. Получается, если водитель захочет сбросить скорость перед полицией, нарушение скоростного режима все равно зафиксируется. Видеозапись соответственно будет добавлена к материалам дела о нарушении скоростного режима.

Благодаря этому устройству, можно осуществлять контроль скорости в любое время и при различных погодных условиях.

Каждый день на дорогах Латвии полицейские в среднем задерживают около 200 водителей, которые превысили разрешенную скорость движения.

В целом за 2018 год полиция составила 73 000 протоколов об административном правонарушении за превышение скорости. В эту статистику не включены нарушения, зарегистрированные фоторадарами.