Пн, 1.04.2019
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В Риге ребёнок прогуливал школу, вероятно, из-за высмеиваний сверстников

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Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

28 марта Рижская муниципальная полиция (РМП) получила информацию о том, что в один из супермаркетов каждый день приходит ребёнок и играется с доступной для использования техникой, в то время как ему нужно находиться в школе. Об этом сообщает РМП на своей странице в Facebook.

В момент прибытия полиции, ребёнок игрался с телефоном.

В разговоре с ребёнком выяснилось, что в последний раз он посещал школу в феврале.

Также, выяснилось, что 12-летний мальчик уже попадал в поле зрения полиции две недели назад. 

В прошлый раз мальчик был передан матери, потому уже был известен её номер телефона. Как только женщину проинформировали о случившемся - она пообещала немедленно приехать в супермаркет. 

Пока её ждали, ребёнка спросили о причинах пропуска школы.

Ребёнок плакал и рассказал, что в школе его обижают и высмеивают сверстники, так как у него нет ни телефона, ни планшета, ни компьютера. 

Мальчик рассказывал матери о высмеивании, однако она ничего не предприняла, сообщает РМП. Вскоре на место происшествия прибыла его мать.

Чтобы проверить условия, в которых живёт ребёнок, их с матерью доставили домой. При осмотре дома были констатированы удовлетворительные условия. Когда у матери спросили, что сделано с последнего визита, она сказала, что звонила классной руководительнице.

Учительница сказала, что одноклассники не высмеивают мальчика.

Женщина заставила сына вернуться в школу, однако он продолжал прогуливать. 

Мать ребёнка призвали тщательнее следить за ним, углубиться в его проблемы, а также попробовать их решить.

Материалы дела были переданы работникам отдела профилактики детских правонарушений для дальнейшей работы с семьёй.

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