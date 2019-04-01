Вт, 2.04.2019
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31 марта смельчаки открыли купальный сезон
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ФОТО: SWIMS19

В воскресенье, 31 марта, на пляже в Лиласте собралось более 100 человек, чтобы открыть купальный сезон. Портал TVNET предлагает посмотреть, как проходило мероприятие и зарядиться настроением вместе с пловцами.

Несмотря на не очень весенние температуры воздуха и воды, а также холодный ветер, смельчаки отправились искупаться в воде. Уникальное событие произошло в рамках мероприятия SWIMs 2019.

ФОТО: SWIMS19

"Суть этого мероприятия не только в желании энтузиастов окунуться в холодную воду. Это мероприятие о храбрости, о "преодолении" себя и маленькой авантюре. У этого купания также глубокое символическое значение: так хотим разбудить себя и близких от "зимнего сна" и впустить в организм энергию весны. А так же ещё раз хотим обратить внимание общественности на прекрасный способ того, как взбодрить тело и разум, тем самым укрепив иммунитет(..)", - говорит организатор мероприятия Занда Лазда.

ФОТО: SWIMS19

ФОТО: SWIMS19

ФОТО: SWIMS19

ФОТО: SWIMs 2019

ФОТО: SWIMS19

ФОТО: SWIMS19

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