31 марта смельчаки открыли купальный сезон

"Суть этого мероприятия не только в желании энтузиастов окунуться в холодную воду. Это мероприятие о храбрости, о "преодолении" себя и маленькой авантюре. У этого купания также глубокое символическое значение: так хотим разбудить себя и близких от "зимнего сна" и впустить в организм энергию весны. А так же ещё раз хотим обратить внимание общественности на прекрасный способ того, как взбодрить тело и разум, тем самым укрепив иммунитет(..)", - говорит организатор мероприятия Занда Лазда.