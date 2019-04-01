31 марта смельчаки открыли купальный сезон
В воскресенье, 31 марта, на пляже в Лиласте собралось более 100 человек, чтобы открыть купальный сезон. Портал TVNET предлагает посмотреть, как проходило мероприятие и зарядиться настроением вместе с пловцами.
Несмотря на не очень весенние температуры воздуха и воды, а также холодный ветер, смельчаки отправились искупаться в воде. Уникальное событие произошло в рамках мероприятия SWIMs 2019.
"Суть этого мероприятия не только в желании энтузиастов окунуться в холодную воду. Это мероприятие о храбрости, о "преодолении" себя и маленькой авантюре. У этого купания также глубокое символическое значение: так хотим разбудить себя и близких от "зимнего сна" и впустить в организм энергию весны. А так же ещё раз хотим обратить внимание общественности на прекрасный способ того, как взбодрить тело и разум, тем самым укрепив иммунитет(..)", - говорит организатор мероприятия Занда Лазда.