Видео: Известная певица вышла замуж в восьмой раз

Мать Юлиана Светлана Васина без ума от Анастасии.

"Мы сразу приняли Настеньку в нашу семью. Чувствую себя многодетным родителем, у меня появилась такая прекрасная дочь", - сказала она.

Артистка не скрывает радости от происходящего.

"Первая - была в студенчестве. Тогда у меня не было денег даже на бутерброды, вторая - прошла в коммунальной квартире, там даже не было места для того, чтобы кинуть букет невесты. А потом мне было уже не до них", - сказала Анастасия.

Певица Анастасия Минцковская в начале 90-х была настоящей загадкой. Одна часть зрителей говорила, что она скоро затмит саму Аллу Пугачеву, а другая половина видела в ней лишь пародию на Примадонну.

За острый язык композитор Вячеслав Добрынин назвал певицу "прокурором российской эстрады".

Все дело в том, что на программе "Акулы пера" звезда открыто рассказала, что за телеэфиры надо платить.