Видео: Известная певица вышла замуж в восьмой раз

Российская исполнительница Анастасия (наст.имя - Анастасия Минцковская) и певец Юлиан стали мужем и женой. Молодожены пришли на программу к Андрею Малахову.
Как отметил ведущий свадьба была одной из самых роскошных в Москве, который был празднично задекорирован. Торжество проходило в отеле Ritz-Carlton с видом на Кремль.
Гостям подавались изысканные блюда и угощения. Жених с невестой разрезали огромный свадебный торт.
Анастасия и Юлиан выглядели великолепно. В загс они явились на белоснежном лимузине. Со слов Малахова - это был самый длинный лимузин в Москве.
Кроме родных и близких молодожены пригласили многочисленных коллег по эстраде. Среди гостей были солисты группы "На-на", юморист Николай Бандурин, певица Анна Калашникова, певец Паскаль и другие звезды российского шоу-бизнеса.
Ну, что... Поздравляйте нас! ЭТО случилось! Наша свадьба прошла в самом лучшем ресторане страны на фоне Кремля! Объявляем всем весну! В понедельник в 17:25 смотрите абсолютный эксклюзив у Андрея Малахова @malakhov007 на телеканале "Россия"! Спасибо @vadimandreevmakeup и всем, кто был с нами в этот день! А ещё... МЫ СЧАСТЛИВЫ! #юлиан #певецюлиан #анастасия #певицаанастасия
Мать Юлиана Светлана Васина без ума от Анастасии.
"Мы сразу приняли Настеньку в нашу семью. Чувствую себя многодетным родителем, у меня появилась такая прекрасная дочь", - сказала она.
Артистка не скрывает радости от происходящего.
"Первая - была в студенчестве. Тогда у меня не было денег даже на бутерброды, вторая - прошла в коммунальной квартире, там даже не было места для того, чтобы кинуть букет невесты. А потом мне было уже не до них", - сказала Анастасия.
Певица Анастасия Минцковская в начале 90-х была настоящей загадкой. Одна часть зрителей говорила, что она скоро затмит саму Аллу Пугачеву, а другая половина видела в ней лишь пародию на Примадонну.
За острый язык композитор Вячеслав Добрынин назвал певицу "прокурором российской эстрады".
Все дело в том, что на программе "Акулы пера" звезда открыто рассказала, что за телеэфиры надо платить.
"Я расскажу цены за телевизионные программы: "Песня года" - две тысячи, "Утренняя почта" – две тысячи тысячи, вот такие цифры стоит программа", - сказала тогда Анастасия.
В начале 2000-х певица перестала появляться на голубых экранах. Сейчас у исполнительницы свое хозяйство в Твереской области: овцы, кролики, утки и прочая домашняя живность. Анастасия признается, что ей там очень хорошо, к ней часто приезжают друзья, а иногда она ездит на гастроли.
С певцом Юлианом артистка дружит более 20 лет, теперь эта дружба переросла в любовь и брак.