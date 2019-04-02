Видео: Медики раскрыли подробности смерти Началовой

По словам экспертов, лечение осложнялось пониженным иммунитетом и заболеванием почек.

"Остановить сепсис можно антибиотиками - но при таком заболевании почек препараты одновременно спасают и убивают. Первую волну сепсиса Юля пережила. Вторая ее убила", - уточнили эксперты.

Лечащий врач Началовой Василий Шуров назвал все произошедшее с Юлией трагическим стечением обстоятельств. Он подчеркнул, что вылечить звезду уже было практически невозможно.

Главной причиной страшных заболеваний стала подагра, на руках Юлии появились тофусы - узелковые образования и воспаления в суставах - из-за чего ей приходилось носить перчатки.

Он отметил, в молодости Началова вела нездоровый образ жизни, что привело ее к анорексии и угрозе бесплодия. Последнее певица успешно преодолела и родила дочь Веру.

В период отношений с футболистом Евгением Алдониным Юлия Началова сделала операцию по увеличению груди, что вызвало инфекцию, после того как импланты не прижились.

Именно тогда у Началовой начался сепсис, который спровоцировал подагру.

Медики считают, что заражение крови негативно сказалось на обмене веществ, в результате пострадали почки артистки.

Ревматолог Наталья Жукова, что все это сопровождалось регулярными стрессами и недосыпами. Усугублял общую картину и диабет.

Эндокринолог Наталья Кривошеева подчеркнула, что диабет и такой высокий показатель сахара, составлявший 27 миллиграмма на децилитр, "нарушил функцию кровеносных сосудов и нервных волокон певицы". Это повлияло на потерю чувствительности в ногах и руках.

Врачи считают, что гангрена образовалась именно на фоне диабета и сепсиса.