В мае стартует музыкальный фестиваль Botānika: первый гость - АлоэВера

Уже в мае Рига окунется в ритмы и атмосферу нового фестиваля Botānika - события, которое призвано открывать новых артистов, создавать мультикультурные традиции, формировать творческую позитивную среду.

АлоэВера ФОТО: Пресс-фото

У фестиваля будет собственный акцент на актуальных, прежде всего российских проектах в области музыки, поэзии, кино и театра. Откроет проект концерт поп-рок группы АлоэВера.

Музыканты везут в Ригу новый альбом "Алимоно", презентация которого пройдет на концерте.

"Алимоно - это сама жизнь. Вопреки всему, я буду жить, восторженно и красиво", - комментирует идею альбома солистка группы Вера Мусаелян.

Безусловно, и самые любимые композиции группа не обойдет вниманием, поэтому готовимся к насыщенный программе вечера.

АлоэВера ФОТО: Пресс-фото

Миссия АлоэВера, как определяют сами музыканты, заключается в том, чтобы научить нас ЖИТЬ — дышать полной грудью, не стесняться и не стыдиться своих чувств и эмоций.

В своих песнях они откровенно говорят об отношениях, любви и страсти, при этом не переступая черту, за которой — пошлость.

Они всегда честны перед собой и слушателями.

АлоэВера ФОТО: Пресс-фото

Восемь лет назад пятеро музыкантов из Екатеринбурга собрали группу, а в октябре 2016-го выпустили свой пятый альбом — "Как Боги", который стал бестселлером предпродаж в русском iTunes, наряду с Леди Гагой и Робби Уильямсом. Группа выпустили 6 альбомов, сняла 5 клипов, записала песню с Земфирой и американцами Brazzaville, выступила в эфире "Вечернего Урганта", телеканала "Дождь" и "Нашего Радио", вошла в топ лучших женских песен года по версии журнала "Русский репортер", несколько раз объездила Россию с гастролями и побывала хедлайнерами множества крупных музыкальных фестивалей.

АлоэВера ФОТО: Пресс-фото

Состав группы: Вера Мусаелян — вокал, тексты, мелодии, Григорий Басов - гитара, Артём Клименко — бас, запись, сведение, аранжировка, клавишные, Дмитрий Дерябин — ударные, Станислав Ландырев — труба.

Билеты доступны в сети Bilešu serviss.