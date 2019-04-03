Не узнать! Леонтьев опубликовал фото молодой Лаймы Вайкуле

Поздравить артистку поспешили многие известные личности, среди них которых был и Леонтьев. Музыкант опубликовал в Instagram фотографию, на которой видны такие звёзды как Игорь Крутой, Лев Лещенко, Владимир Винокур и Лайма Вайкуле.