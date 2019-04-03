Не узнать! Леонтьев опубликовал фото молодой Лаймы Вайкуле

Светлые волосы - визитная карточка Лаймы Вайкуле, однако её коллега по сцене Валерий Леонтьев опубликовал фото, на котором артистка выглядит совершенно иначе.
30 марта в Арене Рига прошел юбилейный концерт легендарной латвийской певицы Лаймы Вайкуле.
Поздравить артистку поспешили многие известные личности, среди них которых был и Леонтьев. Музыкант опубликовал в Instagram фотографию, на которой видны такие звёзды как Игорь Крутой, Лев Лещенко, Владимир Винокур и Лайма Вайкуле.
"Дорогая Лайма! Поздравляю с твоим днём! На вернисаже, вне вернисажа – просто всегда будь! И свети! Люблю 24/7!", - подписал фото музыкант.
На фотографии Лайма предстала с тёмными волосами, но поклонники артистки отметили, что ей намного больше подходит быть блондинкой.