Ср, 3.04.2019
Режиссер Брэйди Корбет просто отразил нашу современную культуру такой, какая она есть - фальшивой, лживой, продажной и готовой сделать сенсацию на любой трагедии. Раиса Смирнова, редактор раздела "Звезды" о картине "Голос Люкс" (Vox Lux)

Не узнать! Леонтьев опубликовал фото молодой Лаймы Вайкуле

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Лайма Вайкуле

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

Светлые волосы - визитная карточка Лаймы Вайкуле, однако её коллега по сцене Валерий Леонтьев опубликовал фото, на котором артистка выглядит совершенно иначе.

30 марта в Арене Рига прошел юбилейный концерт легендарной латвийской певицы Лаймы Вайкуле. 

Поздравить артистку поспешили многие известные личности, среди них которых был и Леонтьев. Музыкант опубликовал в Instagram фотографию, на которой видны такие звёзды как Игорь Крутой, Лев Лещенко, Владимир Винокур и Лайма Вайкуле.

"Дорогая Лайма! Поздравляю с твоим днём! На вернисаже, вне вернисажа – просто всегда будь! И свети! Люблю 24/7!", - подписал фото музыкант. 

На фотографии Лайма предстала с тёмными волосами, но поклонники артистки отметили, что ей намного больше подходит быть блондинкой. 

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