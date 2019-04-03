Ср, 3.04.2019
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Маркус Рива поделился горячим фото из ванны

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Музыкант и ведущий шоу X Faktors Маркус Рива может гордиться своей спортивной фигурой. Артист не стесняется регулярно публиковать фотографии, на которых можно разглядеть его подкаченный торс. В этот раз Рива снова решил порадовать поклонниц пикантным фото.

В кадре Рива с шикарной улыбкой, полностью голый лежит в ванне с пеной. 

В описании к фото музыкант решил спросить у подписчиков о том, что им нравится больше: душ или ванна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Как обычно, фото вызвало большой отклик со стороны поклонников, многие из них оценили спортивную фигуру мужчины.

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