Маркус Рива поделился горячим фото из ванны

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Музыкант и ведущий шоу X Faktors Маркус Рива может гордиться своей спортивной фигурой. Артист не стесняется регулярно публиковать фотографии, на которых можно разглядеть его подкаченный торс. В этот раз Рива снова решил порадовать поклонниц пикантным фото.
В кадре Рива с шикарной улыбкой, полностью голый лежит в ванне с пеной.
В описании к фото музыкант решил спросить у подписчиков о том, что им нравится больше: душ или ванна.
Как обычно, фото вызвало большой отклик со стороны поклонников, многие из них оценили спортивную фигуру мужчины.