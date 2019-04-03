Маркус Рива поделился горячим фото из ванны

Музыкант и ведущий шоу X Faktors Маркус Рива может гордиться своей спортивной фигурой. Артист не стесняется регулярно публиковать фотографии, на которых можно разглядеть его подкаченный торс. В этот раз Рива снова решил порадовать поклонниц пикантным фото.