Ср, 3.04.2019
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Муцениеце и Прилучный побывали на Ниагаре

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Агата Муцениеце и Павел Прилучный

ФОТО: instagram.com

Звёздная пара сейчас путешествует по Канаде. Агата Муцениеце и Павел Прилучный также побывали в одном из любимейших туристами месте - на Ниагарском водопаде.

Любимая многими пара решили устроить себе совместный отдых. Агата и Павел выбрали не какой-нибудь морской курорт. Супруги решили отправиться в Канаду, где посетили множество различных достопримечательностей Торонто.

Руководствовались они и советами поклонников, которые предлагали им побывать на Ниагаре. 

Это место заворожило уже не одного туриста. Звёздные супруги не стали исключением! Пара созналась, что их тоже впечатлил захватывающий вид.

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