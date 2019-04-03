Муцениеце и Прилучный побывали на Ниагаре

Любимая многими пара решили устроить себе совместный отдых. Агата и Павел выбрали не какой-нибудь морской курорт. Супруги решили отправиться в Канаду, где посетили множество различных достопримечательностей Торонто.

Руководствовались они и советами поклонников, которые предлагали им побывать на Ниагаре.