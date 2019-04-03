Муцениеце и Прилучный побывали на Ниагаре

Звёздная пара сейчас путешествует по Канаде. Агата Муцениеце и Павел Прилучный также побывали в одном из любимейших туристами месте - на Ниагарском водопаде.
Любимая многими пара решили устроить себе совместный отдых. Агата и Павел выбрали не какой-нибудь морской курорт. Супруги решили отправиться в Канаду, где посетили множество различных достопримечательностей Торонто.
Руководствовались они и советами поклонников, которые предлагали им побывать на Ниагаре.
Это место заворожило уже не одного туриста. Звёздные супруги не стали исключением! Пара созналась, что их тоже впечатлил захватывающий вид.