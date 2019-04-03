Умер звезда фильма "Особенности национальной охоты" Алексей Булдаков
Сегодня, 3 апреля, ушёл из жизни российский актёр Алексей Булдаков. Ему было 68 лет. Зрителям он запомнился главной ролью в фильме "Особенности национальной охоты". О смерти артиста сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Гильдии актеров кино Союза кинематографистов России.
Сообщается, что артист был на гастролях, когда у него оторвался тромб.
"Алексей Иванович Булдаков скончался, подробной информации у нас нет, знаем только, что он был на гастролях, у него оторвался тромб", - сказал собеседник ТАСС.
Смерть актёра подтвердил РБК и президент фестиваля театра и кино "Амурская осень" Сергей Новожилов.