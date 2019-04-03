Ср, 3.04.2019
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"Предал народ России". Возле Исаакиевского собора установили "надгробие Путину"

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ФОТО: sociālie tīkli

В Петербурге около Исаакиевского собора на газоне установили "надгробие Путину" с надписью "Предал народ России", пишет Meduza.

Ответственность за акцию взяла на себя "Агит Россия", написав в телеграм-канале, что "Петербург принял эстафету".

Напомним, в марте схожая акция прошла в Набережных Челнах в знак протеста против законопроекта о "суверенном интернете". Двое участников акции — активисты "Бессрочного протеста" — были отправлены под административный арест.

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