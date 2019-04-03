"Предал народ России". Возле Исаакиевского собора установили "надгробие Путину"

Табличка с Путиным, фото которой удаляли в вк, появилась и в Петербурге pic.twitter.com/8QaEdR5hIY

Ответственность за акцию взяла на себя "Агит Россия", написав в телеграм-канале, что "Петербург принял эстафету".

Напомним, в марте схожая акция прошла в Набережных Челнах в знак протеста против законопроекта о "суверенном интернете". Двое участников акции — активисты "Бессрочного протеста" — были отправлены под административный арест.