"Предал народ России". Возле Исаакиевского собора установили "надгробие Путину"

В Петербурге около Исаакиевского собора на газоне установили "надгробие Путину" с надписью "Предал народ России", пишет Meduza.
Табличка с Путиным, фото которой удаляли в вк, появилась и в Петербурге pic.twitter.com/8QaEdR5hIY— Dave Frenkel (@merr1k) April 3, 2019
Ответственность за акцию взяла на себя "Агит Россия", написав в телеграм-канале, что "Петербург принял эстафету".
Напомним, в марте схожая акция прошла в Набережных Челнах в знак протеста против законопроекта о "суверенном интернете". Двое участников акции — активисты "Бессрочного протеста" — были отправлены под административный арест.