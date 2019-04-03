61-летняя женщина родила ребенка сыну-гею и его мужу

В понедельник, 25 марта, в роддоме Небраски Сесиль Эледж родила собственную внучку - на свет появилась здоровая девочка весом примерно 3500 г. Родители дали малышке имя Ума Луиз Догерти-Эледж.

ФОТО: AP/Scanpix

Как сообщает издание, когда в 2018 году Мэттью Эледж и Эллиот Догерти решили стать родителями, сестра Догерти предложила свои яйцеклетки для проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). После этого молодые люди принялись искать суррогатную мать, но это оказалось непросто.

"Небраска - достаточно консервативный штат. Мы опасались обращаться в агентства, поскольку не знали, как там отреагируют на то, что мы - гей-пара",

- признался Мэтью.

Вскоре 61-летняя мама Мэттью - Сесиль Эледж - решила помочь сыну и предложила себя на роль суррогатной матери.

"Я ни секунды не сомневалась, - призналась женщина. - Я была счастлива стать частью этого прекрасного события и руководствовалась исключительно любовью".

Поначалу Мэтью был настроен скептически - сможет ли 61-летняя женщина родить ребенка? Но врачи сказали, что, несмотря ни на что, это возможно. Сесиль прошла необходимую подготовку перед ЭКО и успешно забеременела.

ФОТО: AP/Scanpix

Эллиот недавно потерял свою маму, но с рождением Умы чувство семьи вернулось:

"Я кормил дочь и смотрел, как она ест - в ее лице я увидела что-то от своей матери и почувствовала, что она снова со мной",

- говорит один из новоиспеченных отцов.

Пара предполагает, что им придется столкнуться с неприятными разговорами и осуждением консервативной части общества из-за нетрадиционной истории рождения Умы, но они готовы объяснить это своей дочери, когда она вырастет.

"Я скажу ей, что часть ее - это ее тетя. Тетя дала семечко, чтобы начать жизнь, и бабушка позволила ей расцвести - я думаю, что это прекрасная история",