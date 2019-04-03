61-летняя женщина родила ребенка сыну-гею и его мужу
61-летняя жительница американского города Омаха, штат Небраска, стала суррогатной матерью для своего сына-гея и его партнера по жизни, сообщает издание NBC News.
В понедельник, 25 марта, в роддоме Небраски Сесиль Эледж родила собственную внучку - на свет появилась здоровая девочка весом примерно 3500 г. Родители дали малышке имя Ума Луиз Догерти-Эледж.
Как сообщает издание, когда в 2018 году Мэттью Эледж и Эллиот Догерти решили стать родителями, сестра Догерти предложила свои яйцеклетки для проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). После этого молодые люди принялись искать суррогатную мать, но это оказалось непросто.
"Небраска - достаточно консервативный штат. Мы опасались обращаться в агентства, поскольку не знали, как там отреагируют на то, что мы - гей-пара",
- признался Мэтью.
Вскоре 61-летняя мама Мэттью - Сесиль Эледж - решила помочь сыну и предложила себя на роль суррогатной матери.
"Я ни секунды не сомневалась, - призналась женщина. - Я была счастлива стать частью этого прекрасного события и руководствовалась исключительно любовью".
Поначалу Мэтью был настроен скептически - сможет ли 61-летняя женщина родить ребенка? Но врачи сказали, что, несмотря ни на что, это возможно. Сесиль прошла необходимую подготовку перед ЭКО и успешно забеременела.
Эллиот недавно потерял свою маму, но с рождением Умы чувство семьи вернулось:
"Я кормил дочь и смотрел, как она ест - в ее лице я увидела что-то от своей матери и почувствовала, что она снова со мной",
- говорит один из новоиспеченных отцов.
Пара предполагает, что им придется столкнуться с неприятными разговорами и осуждением консервативной части общества из-за нетрадиционной истории рождения Умы, но они готовы объяснить это своей дочери, когда она вырастет.
"Я скажу ей, что часть ее - это ее тетя. Тетя дала семечко, чтобы начать жизнь, и бабушка позволила ей расцвести - я думаю, что это прекрасная история",
- говорит Мэтью.