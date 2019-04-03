Полицейский репортаж: как проходит марафон контроля скорости движения

Сотрудники Отдела спецзаданий Управления безопасности дорожного движения свой рабочий день начали рано - уже в 6 часов. Утро было спокойным - до 8.30 не задержан ни один "гонщик". Возможно, так случилось именно из-за марафона.

"По радио все утро говорили об этом!" - замечают полицейские. Но это означает, что подобные акции все же работают и останавливают водителей в их желании полихачить.

"Вообще, можно сказать, что мы ежедневно проводит такие акции, только мы не сообщаем об этом публично" - сообщает один из работников отдела.

Проезжаем Ригу, все тихо и спокойно. Дальше поездка по окружной дороге Бабите- Саласпилс, целый час поездки и приятный сюрприз - ни одного нарушителя.

Только полицейские об этом обмолвились между собой, в 9.22 радар в служебной машине фиксирует - машина по "встречке" несется со скоростью 130 км в час, вместо разрешенной скорости в 90 км.

Остановив машину, выясняется, за рулем Honda сидит молодой человек 1988 года рождения. Почему гнал? "Надо было срочно ехать, не было вариантов" - отвечает тот. Ему выписывают штраф в размере 160 евро.

Тут же на обочине свой автомобиль останавливает встревоженная дама, рассказывает, что ее "только что обогнал какой-то сумасшедший на скорости в 140 км. в час". Полиция принимает к сведению.

Полицейские продолжают свой путь по Лиепайскому шоссе в направлении Бауски, снова все спокойно. Через час отправляются обратно в Ригу, под Олайне в 10.31 фиксируется новое нарушение - водитель передвигается со скоростью в 135 км в час вместо 90.

Сотрудники Госполиции разворачиваются и едут за нарушителем. Несмотря на проблесковые маячки и сигнал, водитель чуть притормозил, но останавливаться не собирается... Через мгновение он все же сворачивает на обочину.

На этот раз за рулем мужчина 1976 года рождения из соседнего государства. Отрицает, что нарушал, однако кадры видеозаписи говорят об обратном.

3 часа марафона прошли. Сотрудники полиции в целом довольны, что нарушителей мало.

Но признают: наступит завтрашний день, а значит ситуация на дорогах не будет столь радужной - "гонщики" встречаются все чаще.

Установленную правилами скорость, конечно, нужно соблюдать не только в день марафона.