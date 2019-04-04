Соведущий "Вечернего Урганта" Дмитрий Хрусталев подозревается в пьяной езде

Гаишники остановили артиста для проверки документов на одной из улиц Санкт-Петербурга. Работники правопорядка решили, что Хрусталев не трезв.

"Ему было предложено пройти медицинское освидетельствование. Водитель отказался, после чего был составлен соответствующий протокол", - сообщили журналистам в ГАИ.

Теперь телеведущему грозит штраф в 30 тысяч рублей (около 408 евро), также и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.

Сам Хрусталев утверждает, что его это не огорчает и он воспользуется услугами водителя.

Дмитрий не отрицает своей вины, но утверждает, что не употреблял спиртное в тот день.

"Он ехал на своем автомобиле в Останкино на съемку передачи "Вечерний Ургант". Проходить медосмотр не стал из-за того, что опаздывал в студию. Дмитрий очень ответственный человек и он не мог подвести съемочную группу. Никаких претензий к полиции у него нет", - утверждает директор звезды.

Суд назначен на ближайшие дни. Скорее всего Хрусталев станет пешеходом. Спешка на съемку передачи - это не достаточный повод для работников ГАИ.