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  • Соведущий "Вечернего Урганта" Дмитрий Хрусталев подозревается в пьяной езде

Соведущий "Вечернего Урганта" Дмитрий Хрусталев подозревается в пьяной езде

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Дмитрий Хрусталев

ФОТО: https://www.instagram.com/dmitry_khrustalev/

2 апреля популярного российского комедианта и телеведущего Дмитрия Хрусталева остановила дорожная полиция. Артист был заподозрен в пьяной езде, но отказался от медицинской проверки и сослался на скорые съемки. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Гаишники остановили артиста для проверки документов на одной из улиц Санкт-Петербурга. Работники правопорядка решили, что Хрусталев не трезв. 

"Ему было предложено пройти медицинское освидетельствование. Водитель отказался, после чего был составлен соответствующий протокол", - сообщили журналистам в ГАИ. 

Теперь телеведущему грозит штраф в 30 тысяч рублей (около 408 евро), также и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.

Сам Хрусталев утверждает, что его это не огорчает и он воспользуется услугами водителя.

Дмитрий не отрицает своей вины, но утверждает, что не употреблял спиртное в тот день. 

"Он ехал на своем автомобиле в Останкино на съемку передачи "Вечерний Ургант". Проходить медосмотр не стал из-за того, что опаздывал в студию. Дмитрий очень ответственный человек и он не мог подвести съемочную группу. Никаких претензий к полиции у него нет", - утверждает директор звезды. 

Суд назначен на ближайшие дни. Скорее всего Хрусталев станет пешеходом. Спешка на съемку передачи - это не достаточный повод для работников ГАИ. 

Ранее отец Ивана Урганта сломал ногу.

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