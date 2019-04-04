Серябкина представила дебютный альбом с обнаженным фото

Ольга Серябкина довольна часто публикует в своем Instagram-аккаунте откровенные фото. На этот раз релиз также представлен в соцсетях.

""Косатка в небе" – мой первый сольный альбом... Это пластинка, в которой пою я одна. Впервые не разделяя песни на троих. Этот альбом есть я. Сегодня. Сейчас. Музыка в нём полностью пропитана мной и любовью", - написала певица.

Серябкина отметила, что создание этого альбома было, наверное, самое сложное и самое волнительное действие в ее жизни.

"Когда я работала над ним, я не выверяла треки под какую-то определенную концепцию. Я просто делала так, как чувствовала в тот самый момент написания. Поэтому треки в нём очень разные, как по настроению, так и по стилю. В нём нет правил и сценария, ведь для меня важно максимально быть честной с музыкой, поэтому песни рождались одна за другой с первого взгляда", - рассказала она поклонникам.

Фолловеры певицы поспешили поделиться впечатлениями.