В Бразилии при попытке ограблений банков были убиты сразу 11 бандитов

Более 10 бандитов были застрелены полицией при попытке ограбления двух банков в Бразилии, передаёт РИА "Новости" со ссылкой на канал Globo.
Полиция продолжает поиски других преступников, сбежавших после нападения на банки в Гуарареме, в 80 километрах к северо-востоку от крупнейшего города Бразилии.
В одном из случаев они захватили в заложники семью из нескольких человек вовремя побега, однако полиция освободила заложников.
В налётах на банки было задействовано около 25 человек. Полиция на месте преступления нашла семь винтовок, четыре пистолета, взрывчатку и бронежилеты.
Один из банков находился поблизости к полицейскому участку, второй находился в конце той же улицы.