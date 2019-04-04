В Бразилии при попытке ограблений банков были убиты сразу 11 бандитов

Полиция продолжает поиски других преступников, сбежавших после нападения на банки в Гуарареме, в 80 километрах к северо-востоку от крупнейшего города Бразилии.

В одном из случаев они захватили в заложники семью из нескольких человек вовремя побега, однако полиция освободила заложников.

В налётах на банки было задействовано около 25 человек. Полиция на месте преступления нашла семь винтовок, четыре пистолета, взрывчатку и бронежилеты.