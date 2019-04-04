Чт, 4.04.2019
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В Бразилии при попытке ограблений банков были убиты сразу 11 бандитов

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ФОТО: Reuters / Scanpix

Более 10 бандитов были застрелены полицией при попытке ограбления двух банков в Бразилии, передаёт РИА "Новости" со ссылкой на канал Globo.

Полиция продолжает поиски других преступников, сбежавших после нападения на банки в Гуарареме, в 80 километрах к северо-востоку от крупнейшего города Бразилии.

В одном из случаев они захватили в заложники семью из нескольких человек вовремя побега, однако полиция освободила заложников.

В налётах на банки было задействовано около 25 человек. Полиция на месте преступления нашла семь винтовок, четыре пистолета, взрывчатку и бронежилеты. 

Один из банков находился поблизости к полицейскому участку, второй находился в конце той же улицы. 

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