Доходы, автомобили, долги и сделки отстранённого Нила Ушакова

В пятницу, 5 апреля, министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце издал указ об отстранении Нила Ушакова от обязанностей председателя Рижской думы. Русский TVNET заглянул в налоговую декларацию, вероятно, теперь уже экс-градоначальника и готов рассказать о его доходах, долгах и автомобилях за последние четыре года.
2017
2016
|Авто
автомобиль TOYOTA LAND CRUISER (2010)
автомобиль TOYOTA LAND CRUISER (2010)
|Недвижимость
|Доходы
|Долги
|Сделки
2015
2014
|Авто
|Недвижимость
|Доходы
|Долги
|Сделки
* Все данные получены из публично доступных налоговых деклараций СГД, которые чиновники ежегодно подают в обязательном порядке.
** Налоговая декларация Нила Ушакова за 2018 год ещё не доступна.
Галерея: Обыск в Рижской думе и в доме Ушакова