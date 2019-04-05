Доходы, автомобили, долги и сделки отстранённого Нила Ушакова

В пятницу, 5 апреля, министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце издал указ об отстранении Нила Ушакова от обязанностей председателя Рижской думы. Русский TVNET заглянул в налоговую декларацию, вероятно, теперь уже экс-градоначальника и готов рассказать о его доходах, долгах и автомобилях за последние четыре года.