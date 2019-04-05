Пт, 5.04.2019
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Доходы, автомобили, долги и сделки отстранённого Нила Ушакова

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ФОТО: LETA,TVNET

В пятницу, 5 апреля, министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце издал указ об отстранении Нила Ушакова от обязанностей председателя Рижской думы. Русский TVNET заглянул в налоговую декларацию, вероятно, теперь уже экс-градоначальника и готов рассказать о его доходах, долгах и автомобилях за последние четыре года.

 

2017

2016

Авто

автомобиль TOYOTA LAND CRUISER (2010)

автомобиль TOYOTA LAND CRUISER (2010)

Недвижимость
  • квартира в Риге
  • нет
Доходы
  • 75 358,98 евро
  • 78 839,15 евро
Долги
  • 40 859 евро
  • 37 323 евро
Сделки
  • нет
  • продажа автомобиля за 10 000 евро
 

2015

2014

Авто
  • автомобиль JEEP GRAND CHEROKEE SRT (2014)
  • автомобиль TOYOTA LAND CRUISER (2010)
  • автомобиль JEEP GRAND CHEROKEE SRT (2014)
  • автомобиль TOYOTA LAND CRUISER (2010)
Недвижимость
  • нет
  • нет
Доходы
  • 82 314,22 евро
  • 73 177,69 евро
Долги
  • 70 201 евро
  • 70 805,85 евро
Сделки
  • нет
  • покупка на сумму 16 451,67 евро

* Все данные получены из публично доступных налоговых деклараций СГД, которые чиновники ежегодно подают в обязательном порядке. 

** Налоговая декларация Нила Ушакова за 2018 год ещё не доступна.

Галерея: Обыск в Рижской думе и в доме Ушакова

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