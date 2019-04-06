"Это же фильм-наркотик" - Бардин про "Иронию судьбы" и советское кино

Бардин начал рассуждение о современном искусстве. Он отметил, что сейчас нет какой-то теплоты и ощущения близости между людьми. Это особо заметно в современной музыке.

"Я обратил внимание. Слушать невозможно, потому что у меня ощущение, что человечество рассталось с романтизмом...Романтика должна оставаться, ведь люди размножаются познакомившись, а не по Интернету", - подчеркнул он.

Режиссер объяснил, что лирика как жанр "лирическая песня" исчезла. Все стало на один ритм, на одну мелодию.

"Я не могу повторить ни одну песню", - сказал Бардин.

Он объяснил, что его мнение не имеет отношения к советской власти и строю, но он согласен, мелодизм в современной музыке исчез.

Среди лучших советских режиссеров Бардин отметил Алексея Германа и Эльдара Рязанова.

Говоря про Рязанова он объяснил, что "Берегись автомобиля" - это гениальная картина.

То, что он заставил советский, а потом российский народ нести оливье мимо рта..., глядя на его фильм "с Легким паром" 30 лет! Это же абсолютный фильм-наркотик!", - подытожил он.

Бардин объяснял, что в кино должна быть магия.

"Когда невозможно оторваться. Когда ты знаешь все монтажные стыки, каждый план..., но ты не можешь оторвать задницу от стула. Ты втянут...

Там есть эта интуиция и талант. Когда интуитивно выстраиваешь всю психологию и ты доверяешь ему, идешь за ним. Он как крысолов", - объяснил он магию Рязанова.

У Алексея Германа он рассказал о фильмах "Проверка на дорогах" и "20 дней без войны".

"Я ощущал промозглую сырость и холод в вагонах. Монолог без монтажных стыков. Это было полное ощущение того, что передалось мне через экран", - вспоминает Бардин.

"Герман добивался своего. Своим перфекционизмом, он знал чего он хотел...

Последний его фильм ("Трудно быть богом" - прим.редактора) я не принял. Когда он в своем гиперреализме дошел до края.

Когда уже эстетика отошла в сторону уступив место гиперреализму. А для меня это все-таки называется художественный фильм, а в этой картине эстетика уже отсутствует", - пояснил режиссер.

Гарри Бардин сказала, что его коллеги неоднократно пытались помешать получить ему госпремии. Это стало причиной того, что он ушел с киностудии.

Говоря о Ролане Быкове Бардин назвал картину "Чучело" выдающейся работой.

"Вообще он гениальный актер. В "Служили два товарища" он сделал срез целого слоя общества. Из этих людей ковали чекистов...

Ну и конечно, его роль у Германа...Он был ребенок со взрослым опытом. Он находил общий язык с детьми. Они ему верили", - вспоминает Бардин.