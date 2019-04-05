"Вы так похожи!". Лопырева показала лицо своего возлюбленного

Примечательно оно тем, что ранее 36-летний Игорь Булатов «маскировался» на фото с помощью солнечных очков и кепки. На этот раз звезда опубликовала редкое фото лица своего возлюбленного "без купюр".

Тем самым она поздравила своего бойфренда с днем рождения.

«С днем рождения моя Л» — написала Лопырева.

Поклонники и друзья модели рассыпались в комплиментах, а кто-то посчитал, что влюбленные похожи друг на друга.

Как уже сообщал Русский TVNET, 5 февраля известная российская телеведущая, фотомодель и блогер Виктория Лопырева впервые стала мамой - она родила своему возлюбленному, бизнесмену Игорю Булатову, сына.

Она долгое время скрывала, что находится в ожидании первенца, и лишь в декабре прошлого года официально подтвердила свою беременность.

Вскоре после этого Виктория попала в объективы фотокамер папарацци в Майами, где ее засняли в объятиях бизнесмена Игоря Булатова.